الأولى

أصدر وزير الصحة د.باسل الصباح قرارا بتنظيم تسجيل وتداول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.

وكشف الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية د. عبدالله البدر في تصريح صحافي أن القرار جاء لمواكبة التطورات الكبيرة في الأنظمة الرقابية العالمية من اجل تحديث آلية استيراد الدواء وتداوله وتسجيله.

وقال: ان القرارات الوزارية السابقة على مدى 40 عاما لم تكن متكاملة تتماشى مع متطلبات تنظيم تداول الدواء عالمياً، معلنا عن تشكيل لجنة فنية لمراجعة وتحديث جميع القرارات الخاصة بتسجيل وتداول الأدوية النباتية والبيطرية وكذلك المكملات الغذائية والمستحضرات الصحية والأجهزة الطبية.

