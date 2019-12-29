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اعلن وزير التربية والتعليم العالي د سعود الحربي، بأنه طلب من قطاع التعليم العام إعادة النظر في أنصبة المعلمين والمعلمات وجداولهم في المناطق التعليمية بما يخدم العملية التربوية ويحقق العدالة والمساواة، راجيا من الجميع الالتزام بتوزيع الأنصبة، ومشددا في الوقت ذاته على متابعته هذا الملف حتى تصل الوزارة إلى الهدف المنشود.

وأكد في تصريح صحافي التزام التربية بتعميم ديوان الخدمة الخاص وقف الندب والإعارة بين وزارات الدولة، والالتزام أيضا بقرار مجلس الخدمة المدنية بشأن منع الجهات الحكومية ترشيح أسماء بذاتها لديوان الخدمة.

ونوه الحربي إلى ضرورة الالتزام بمواعيد نقل الهيئة التعليمية داخل المناطق التعليمية وخارجها لضمان حسن سير العملية التعليمية نظرا لارتباط ذلك بالمنهج ودرجات المتعلمين.

