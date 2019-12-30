مال وأعمال

قالت وزارة التجارة الصينية، إنها تعاملت مع الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة بشكل استباقي. وقالت الوزارة عقب مؤتمر سنوي إنها طبقت قرارات الحكومة المركزية و«حمت صالح البلد والشعب». وهدأت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين هذا الشهر بإعلان المرحلة الاولى من اتفاق سيخفض بعض الرسوم الجمركية الأميركية مقابل ما يقول مسؤولون أميركيون إنه قفزة كبيرة في مشتريات الصين من منتجات زراعية أميركية وسلع أخرى. وقالت وزارة التجارة الصينية إنها على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة في شأن توقيع الاتفاق التجاري وقال الجانبان إنهما بصدد الانتهاء من الاجراءات اللازمة قبل التوقيع.