مال وأعمال

ذكرت لجنة البلدية في العاصمة الصينية بكين أنها استطاعت بناء 200,900 محطة شحن وقود للسيارات الكهربائية في ظل دعم البلدية للبيئة وتقليل استخدام التي تعمل بالوقود. وبحسب موقع «الصين اليوم» في نسخته الإنكليزية فإنه تم إضافة 152,600 محطة شحن للسيارات الخاصة، في وقت تم بناء 48,300 محطة لسيارات الأجرة «التاكسي»، وتعهدت المدينة بتحسين البنية التحتية للسيارات الكهربائية في الفترة بين أعوام 2018 و2020 وقد حققت المدينة هدفها في عام 2019. وتخطط الصين أكبر سوق سيارات في العالم لزيادة مبيعات السيارات الكهربائية الداعمة للبيئة داخلها وخارج حدودها وسط اتجاه عالمي لنشر ثقافة استخدام سيارات صديقة للبيئة.

وتتوقع وزارة الصناعة والمعلومات التقنية الصينية أن ترتفع مبيعات السيارات الكهربائية لتحتل نسبتها 25 في المئة من إجمالي مبيعات السيارات الحديثة بحلول عام 2025.

