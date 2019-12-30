مال وأعمال

أصدرت شركة «Airbnb» قائمة بأهم الوجهات العالمية التي ستشهد أكبر نسبة نمو، على أساس سنوي، في الحجوزات الجوية لعام 2020.

«ميلووكي».. الولايات المتحدة: شمل الجزء العلوى من القائمة «ميلواكي»، وهي أكبر مدن ولاية «ويسكنسن» الأميركية، حيث تتميز بموقعها الفريد على الساحل الجنوب الغربي من بحيرة «ميشيغان» بجنوب شرق الولاية، والتي نما عدد زوارها بنحو 729 في المئة على أساس سنوي. تضم المدينة أيضًا، العديد من الفرق الرياضية للمحترفين، علاوة على واحدًا من أكبر المتاحف في الولايات المتحدة، «Milwaukee»، غير أنها تحظى بالعديد من الصروح المعمارية لأساطير الهندسة المعمارية، بما في ذلك «إيرو سارينن»، «ديفيد كالر» و«سانتياغو كالاترافا». تجدر الإشارة إلى إنعقاد «المؤتمر الوطني الديموقراطي» لعام 2020 في مدينة «ميلووكي»، وقد يساهم ذلك في نمو عدد الحجوزات الجوية إلى حد كبير. «بلباو».. إسبانيا: جاءت «بلباو» الإسبانية فى المركز الثاني ضمن القائمة نفسها، باعتبارها إحدى البقاع الأوروبية الساحرة بنمو فى عدد السائحين قدره 402 في المئة، على أساس سنوي.

«كيرالا».. الهند: تزيلت ولاية «كيرالا» الهندية قائمة الوجهات العالمية الأكثر جذبًا للسائحين في العام المقبل، رغم أنها تحظى بمئات الأميال من الشواطئ التي تصطف جانبيها النخيل، علمًا بأنها قد شهدت زيادة سنوية في أعداد الزيارات بما نسبته 95 في المئة.

