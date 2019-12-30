علم ومعرفة

افتتح السفير المغربي جعفر حكيم معرض الفنان التشكيلي خالد البكاي «vertical in»، في غاليري بوشهري في السالمية، بحضور جمع كبير من الفنانين والمهتمين.

يقدم المعرض مجموعة من اللوحات التجريبية للفنان، تغلب عليها الأشكال الطولية عمودية، بعضها مستوحى من غابات البامبو اليابانية، والآخر خطوط مغرقة في التجريدية. aكما جاءت تلوينات هذه الخطوط مفعمة بالحيوية والحركة والحرارة اللونية، بحضور درجات الأحمر والبرتقالي والأصفر.

كأن الفنان يختزل تجاربه في خطوط، ويلخص تنقله بين مدن مثل الدار البيضاء وبرشلونة، بهذا الدفء المشع في لوحاته.

أيضًا تباينت أحجام اللوحات، ما بين جداريات ولوحات متوسطة.. وتلوينات و«كولاج» قصاصات ويوميات شخصية وشذرات فوضوية. فاللوحة نقطة ملونة وغائمة تلتقي فيها الذات والعالم. تاركة لكل متلق حرية التأويل.

وفي تعريفه بالمعرض قال مدير قاعة بوشهري يحيى سويلم: للمغرب رصيد جمالي ليس فقط من تلك الحضارات القديمة التي توافدت عليه بل أيضا من ذلك الوعي الاجتماعي الشعبي من صناعات وفنون يدوية، ومع التقدم الحضاري للمغرب خلال السنين والأيام أفرزت الحركة التشكيلية في العصر الحديث أشكالا جديدة وعطاءات لا حدود لها.

وأضاف: من البلد الذي قدم لنا الرواد المليحي وشعبة وبلكاهية، وحميدي، وقبلهم الشرقاوي والجيلالي الغرباوي الذين قدموا تجليات للتجريدية في مجموعة أعمالهم، يأتينا اليوم الفنان الشاب خالد البكاي من أبناء الجيل الجديد، ليشترك معهم في هدف تحرير الوعي بالمحيط البصري المتمايز في اللون والشكل، وتحمل مسؤولية إغناء الثقافة الفنية المغربية.

وتابع سويلم: خالد صاحب تجربة تشكيلية يمارسها بحرية إبداعية وجرأة كاملة، وبوعي تام يدل على خبرة فنية غنية ومقدرة تكنيكية، وتحقيق العلاقات اللونية والزخرفية بخيال تصوري وتلقائي لخدمة أسلوبه المتميز. وأشار سويلم في ختام كلمته بأن غاليري بوشهري حرص على تنظيم المعرض للتعرف على فنون المملكة المغربية الشقيقة.

ويعد خالد البكاي من الفنانين التشكيليين الذين يبحثون عن مواضيع تتعلق بالإنسان، ليس فقط من خلال شكله بل من خلال ما تتميز به روحه من شفافية وتناغم مع محيطه الخارجي، وهذه الرؤية دائماً ما تتكشف في أعماله، من خلال لغة تشكيلية رمزية، يحتفي فيها بالألوان بكل تدرجاتها. وتجدر الإشارة إلى أنه ولد في الدار البيضاء سنة 1966، وبعد حصوله عام 1990 على دبلوم المعهد العالي للفنون الجميلة في تطوان، انتقل إلى برشلونة، حيث حصل سنة 1995 على شهادة في الفنون الجميلة.

