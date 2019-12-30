علم ومعرفة

صدرت رواية حي الحميدية عن دار ذات السلاسل وتتناول الكاتبة ريم الجمعة في روايتها الأولى سيرة بعض العائلات التي تقطن في حي شعبي في احدى مدن المنطقة الشرقية في سورية في الفترة الزمنية الواقعة ما بين تسعينيات القرن الماضي حتى سقوط بغداد في العام 2003. استهلّت الكاتبة روايتها بوصفِ ذلك المكان كما هو؛ حيث وصفت الحي بمنازله، وسكانه، ومحلي البقالة وتصليح الأحذية إلى جانب الجامع الشهير الذي يقع في ذلك الحي، إضافةً إلى وصف طبيعة العلاقات بين سكانه الذين ينتمون الى فئتي الحضر والريفيين. امتد الوصف فيما بعد الى المدينة ذاتها بأسواقها المتعددة ونهرها المميز (نهر الفرات) وجسرها المعلق.

لا يوجد بطل فردي في الرواية فالبطولة جماعية. نستطيع القول بأن الحدث والمكان هما أيضا بطلان. تبين أحداث الرواية التطورات التي حدثت للانتفاضة الفلسطينية خلال هذه الفترة كما تسلط الضوء على الحصار الذي فرضه الجيش الإسرائيلي على الرئيس الفلسطيني السابق ياسرعرفات في فترة الانتفاضة الثانية في مقره الرئاسي في رام الله في العام 2002. وترصد الغضب الفلسطيني والعربي بسبب الممارسات الوحشية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل كما تسلط الضوء على المبادرة المحنكة والحكيمة للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود (ولي العهد آنذاك) القائمة على الانسحاب مقابل السلام وقيام علاقات طبيعية مع إسرائيل في حال انسحابها الكامل من جميع الأراضي المحتلة.

توثّق الرواية من جهة أخرى الأحداث التي سبقت الحرب على العراق وترصد تأثيرها على أشخاص هذه الرواية في ثلاثة بلدان عربية وهي العراق والكويت وسورية وتبيّن المبادرات والجهود الحثيثة التي قامت بها الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية متمثلة بمبادرة وزير الخارجية السعودي الأميرالراحل سعود الفيصل لتجنب الحرب وزعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط واثارة المشاعر المعادية لأميركا. كما تناقش الرواية نظرة الغرب للإسلام بعد أحداث 11 سبتمبر في العام 2001 في نيويورك وواشنطن وتفنّد الادعاءات التي أسبغت على الدين الإسلامي صفة الإرهاب. تتعرض الرواية من جهة أخرى لمواضيع متفرّقة مثل السحر والحب والفضيلة وتقدّم صورة مشرّفة للنضال العربي في فلسطين وتبيّن كيفية تنامي الحس القومي في نفوس أبطالها بفعل الظلم والعدوان. حي الحميدية وهي رواية اجتماعية ذات بعد وطني قومي تقع في حدود 500 صفحة. تستقي الكاتبة الأحداث السياسية التي رُويت على ألسنة شخوص الرواية ووردت من خلال السرد من الصحف العربية والخليجية بغرض التوثيق أولًا، ولعكس الجو العام الذي أحاط بالأماكن التي ورد ذكرها في الرواية في تلك الفترة ثانيًا.

لغة الرواية بسيطة وتمتاز بجودة الحبكة والصياغة. أسلوب العرض بسيط حيث اعتمدت فيه الكاتبة على الوصف التفصيلي والسرد المليء بالجزئيات وقد عاملت الكاتبة الكلمات بحرص وعناية. شخصيات الرواية حيّة حيث وضحت الكاتبة أبعادها الجسمية والاجتماعية والنفسية وقد اعتمدت الطريقة المباشرة أو التحليلية في عرضها. تعمدّت الكاتبة الإطناب في بعض أجزاء الرواية وبالأخص في دفاعها عن الإسلام وحق الفلسطينين في الدفاع عن أرضهم واثبات التحيّز الغربي والأمريكي خاصة لإسرائيل حيث كان التكرار متعمّداً للإلحاح على الفكرة والتأثير على القارئ. أهدت الكاتبة روايتها إلى وطنها الكبير ضمن من أهدت.

