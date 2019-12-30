علم ومعرفة

أعلنت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية عن تشكيل مجلس أمنائها الجديد، ويضم نخبة من الأكاديميين والمفكرين من داخل الوطن العربي وخارجه. ويأتي هذا المجلس في دورته العاشرة عقب انتهاء أعمال المجلس السابق. ويضم المجلس الجديد كلاً من: عبدالعزيز سعود البابطين رئيساً، وسعود عبدالعزيز البابطين نائب رئيس مجلس الأمناء، وعبدالرحمن خالد البابطين أميناً عاماً، وعضوية: د. الطاهر حجار وزير التعليم العالي الأسبق في الجزائر، ود. مايكل فرندو رئيس البرلمان المالطي السابق، ود. سعاد عبدالوهاب عميد كلية الآداب في جامعة الكويت، ود. ريموند فارين رئيس قسم اللغة العربية بالجامعة الأميركية في الكويت، ود.عبدالله التطاوي المستشار الثقافي لرئيس جامعة القاهرة، ود. بيترا سيبيستجان مدير مركز الدراسات الإسلامية ومركز عبدالعزيز سعود البابطين من أجل الثقافة العربية في جامعة ليدن بهولندا، ود. ليلى السبعان الأكاديمية في جامعة الكويت ورئيس تحرير مجلة العربي سابقاً، ود.عبدالرحمن طنكول رئيس الجامعة الأورومتوسطية في المغرب العربي، ود. نبيل عياد رئيس ومؤسس أكاديمية لندن للدبلوماسية، ود.معجب الزهراني رئيس معهد العالم العربي في باريس. وقال رئيس مجلس الأمناء عبدالعزيز سعود البابطين: إن المؤسسة تسعى إلى التنويع في أعضائها من مختلف أنحاء العالم لتشكيل نسيج له صبغة عالمية يواكب توجهاتها في نشر ثقافة السلام العادل إلى جانب الاهتمام الذي بدأته منذ تأسيسها في الشعر واللغة العربية، وهذا يتطلب منها المزيد من الانفتاح على ثقافات العالم، واختيار عقول تؤمن بالحوار بين الشعوب ونبذ الصراعات والحروب. وشكر البابطين أعضاء المجلس السابق مشيداً بما قدموه للمؤسسة خلال فترة عملهم وبأنهم لم يدخروا جهداً في سبيل تحقيق الأهداف الفكرية التي كان لهم الدور الأمثل في رسمها وتحقيقها على أرض الواقع.