علم ومعرفة

شغلت قناة السويس حيزاً مهماً في تاريخ مصر السياسي والاقتصادي حتى يومنا الحالي خاصة بعد تطويرها وحفر الأنفاق أسفلها لربط سيناء بالوادي، علاوة على المحور الاقتصادي العالمي الجاري تنفيذه على ضفتيها، حيث أعطت قناة السويس مصر طابعا دوليا منذ حفرها وأدخلتها في حلبة الصراع الدولي من أجل استغلالها والسيطرة عليها.

مؤخراً أصدرت هيئة الكتاب بالقاهرة الطبعة الثانية من كتاب «الصراع الدولي حول استغلال قناة السويس 1869-1882» تأليف د. السيد حسين جلال تقديم مشهور أحمد مشهور.. ينقسم الكتاب إلى أربعة أبواب مقسمة إلى أربعة فصول ويتناول الباب الأول الأهمية السياسية والاقتصادية والإستراتيجية لقناة السويس خلال السنوات الأولى لافتتاحها.. وفى الباب الثاني تناول المؤلف دراسة مسألة بيع قناة السويس والصراع بين الشركات الملاحية وشركة قناة السويس عند بداية استغلال القناة وتعد أول دراسة لهذه الجوانب من القناة.

أما الباب الثالث فيلقي الضوء على مأساة مصر عندما فقدت أسهمها في القناة لصالح إنكلترا عام 1875.. وأيضاً حصتها وتعادل 15% من صافي الأرباح السنوية في شركة قناة السويس لصالح فرنسا عام 1880 وبذلك خسرت مصر موردا ماليا دسما لقناة تجري في أرضها بعد أن ضحت بآلاف الأرواح في نظام السخرة لحفرها حتى تحقق المشروع.. وأخيرا في الباب الرابع تناول المؤلف كيف مهدت إنكلترا لاحتلال قناة السويس بدفع الأمور داخل مصر إلى التأزم.

