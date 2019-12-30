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اعتبرت الفنانة منة فضالي مسلسل «رحيل زهرة» خطوة جديدة ومتميزة في مشوارها الفني، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور حين عرضه خلال الفترة المقبلة.

وقالت منة فضالي إن المسلسل بطولة جماعية، ودور مختلف وجديد بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها تقدم شخصية «زهرة»، وهي شخصية صعيدية تحمل

ملامح الطيبة في تعاملها، ولكن الدور يشهد تحولا كبيرا مع مرور الحلقات، وبالتالي فهو دور مركّب، ويشهد تحولات كثيرة، وهذا ما أعجبها فيه بشكل عام. وأضافت أنها تواصل حاليا تصوير المسلسل مع الممثل المصري عمرو عبدالجليل، معربة عن سعادتها للغاية بالتعاون معه ومع فريق العمل بشكل عام. وتابعت منة فضالي أنها تظهر في رمضان المقبل بأعمال درامية، خاصة أن هناك بالفعل أعمالا معروضة عليها، ولكن غير مصرح لها بأن تتحدث عن أي تفاصيل تخص هذه الأعمال في الوقت الحالي، منوّهة بأنها تسعى للظهور بكل ما يضيف لرصيدها الفني سواء في السينما أو الدراما.

