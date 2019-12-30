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أشعلت النجمة العالمية مادونا، الوطن العربي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي غوغل، وذلك من خلال تخطيطها للزواج بشاب يصغرها في العمر بما يقارب 36 عامًا. ويدعى الشاب أحلى مالك ويليامز، وهو أحد الراقصين في فرقتها، ويبلغ من العمر 25 عامًا. وأكدت أسرة الشاب أحلى مالك، أن مادونا أطلعتهم بالفعل على خططها بشأن الزواج منه بمجرد أن تنتهي جولتها الغنائية في مدام إكس العام المقبل. وقالت والدة أحلى مالك، لـ صحيفة «ميرور» البريطانية، إن المطربة الأميركية مادونا والبالغة من العمر 61 عامًا، تخطط بالفعل للزواج من ابنها مالك. مادونا تزيح الستار عن علاقتها السيئة بأبنائها الستة. وأوضحت والدة مالك، أن علاقة مادونا ونجلها أحلى مالك بدأت منذ عام، على الرغم من ظهورهما لأول مرة في يونيو 2018. وشوهدت مادونا مع الشاب في العديد من المواقف، منها في شرفة أحد الفنادق، مع صديقها مالك وهو محتضنها. وفي سياق آخر رفع ?غاي ريتشي،? طليق المغنية العالمية ?مادونا،? دعوى قضائية ضدها، تزامنًا مع عيد الميلاد «الكريسماس» للمطالبة بتطبيق وتنفيذ أحكام المحكمة، وتحديدًا في الخلاف بينهما حول المكان الذي ينبغي أن يقضي فيه بعض أطفال مادونا الستة عيد الميلاد.