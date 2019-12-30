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الراصد والمتابع لما يقدمه تلفزيون دولة الكويت، من أعمال ونتاجات سينمائية وثائقية، يلاحظ الحضور الطاغي لأعمال الفنان المخرج علي حسن. لقد استطاع هذا الفنان الرصين، أن يطرز مجموعة مهمة من النتاجات السينمائية الوثائقية والتي سلطت الضوء على كفاح ونضال الشعب الكويتي في اللحظات الصعبة، بالذات، إبان الاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، رصدت مجموعة بالغة الأهمية من الأفلام التي تنوعت وتعددت، وأن ظل محورها الأساسي الكويت وقضاياها الوطنية الكبرى. مسيرة حبلى بالإنجازات ونورد من تلك الأفلام «أسرار القبندي» و«سبعة أشهر مظلمة» و«سنة 90» و«فيلكا البيت العود» وغيرها من النتاجات النابضة بالتفرد والعشق للكويت الغالية. مشيرين بأن جملة تلك النتاجات، عرضت من خلال تلفزيون الكويت، وما أحوجنا اليوم قبل أي وقت مضى لأن تتم ترجمة تلك الأعمال، لأنها تمثل وثائق مصورة، عالية الجودة أخرجت ونفذت بجودة إنتاجية عالية توازي جلال وقيمة الموضوعات والقضايا التي تناولها. إن هكذا نوعية من المبدعين هم بأمس الحاجة دائماً لمزيد من الدعم والإسناد وقبل كل هذا وذاك التقدير والاحتفاء، لنوعية النتاجات الوطنية الرفيعة المستوى التي يقدمها، وللعمق الفني والفكري الذي تذهب إليه تلك الأعمال لتخليد بطولات الإنسان الكويتي في جميع المواقع والمجالات. المخرج د. علي حسن نموذج يستحق منا كل مفردات الاحتفاء.. والعرفان.. وبرافو.

وعلى المحبة نلتقي

