مال وأعمال

يتقدم البنك الأهلي الكويتي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وولي عهده الأمين صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد وإلى الحكومة الكويتية الرشيدة والشعب الكويتي وجميع المقيمين بحلول العام الجديد، داعين الله عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وبهذه المناسبة سوف يعطل البنك أعماله رسمياً يومي الأربعاء والخميس بتاريخ 1 و2 يناير 2020. كما سيغلق جميع فروعه للفترة المسائية يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2019، على أن يستأنف أعماله كالمعتاد يوم الأحد الموافق 5 يناير 2020. وسيواصل البنك خدماته المصرفية الهاتفية لعملائه عبر مركز الاتصال، وعلى شبكة الانترنت، كما يستطيع العملاء القيام بالعديد من المعاملات المصرفية من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء «أهلا أهلي» على الرقم 1899899.

