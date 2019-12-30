مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد فى الخامس والعشرين من ديسمبر الحالي عن سعيد الحظ الذى فاز بالجائزة الربع سنوية الكبري بقيمة 250,000 دينار من برنامج الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت، والذى ساهم في إعادة رسم حياة الآلاف من الرابحين من سعداء الحظ، حيث يقدم لعملائه أكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام من خلال ما يزيد على 850 جائزة سنويا. وقد أسفر السحب عن بدر حبيب العوض على الجائزة وقد تم بث السحب على الهواء مباشرةً عبر إذاعة عبر إذاعة FM 888 نبض الكويت.

وبهذه المناسبة يتقدم البنك الأهلي المتحد بالتهنئة للرابح، كما يؤكد البنك اعتزازه بنجاح برنامج جوائز الحصاد الإسلامي في تحقيق أحلام وطموحات عملاء البنك الكرام من خلال أضخم برنامج للجوائز في الكويت.

يتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء في الأهلي المتحد بالكويت أو بالبحرين بناء على خطة السحب، وفي أيام الأعياد أو العطلات الرسمية يتم تأجيل السحب ليوم العمل التالي.

يتيح حساب الحصاد الإسلامي لعملاء البنك الدخول في السحب على جوائز ربع سنوية كبري بقيمة 250 ألف دينار للرابح والتي تمكنه من تحقيق أحلامه وتطلعاته، هذا بالإضافة إلى السحب الشهري على جائزة بقيمة 100 ألف دينار.

ولعل أحد أبرز المميزات التي يقدمها برنامج جوائز الحصاد الإسلامي هي السحب على جوائز العيدين لعملائه الذين يسعدون بالفوز في كل من عيد الفطر وعيد الأضحى، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة بقيمة 100 ألف دينار في كل من العيدين.

وبالإضافة لما سبق، تتضمن جوائز الحصاد الإسلامي 21 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبري بقيمة 10 آلاف دينار، بالإضافة إلى 20 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار كويتي.

وبالإضافة إلى باقة الجوائز الجذابة، يحصل عملاء الحصاد الإسلامي على أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يجعل حساب الحصاد الإسلامي مفيدا للأسرة وللراغبين في الادخار بوجه عام من خلال تحقيقه للعديد من المميزات، وهو ما يلقي تقدير العملاء سواء الجدد أو الحاليين.

