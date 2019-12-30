مال وأعمال

أعربت شركة «ليدرز غروب للاستشارات والتطوير» عن شكرها وتقديرها لشركة «الخطوط الجوية الكويتية» على دعمها لمعرض «هوريكا الكويت 2020» للضيافة والصناعات الغذائية وتجهيزات الفنادق والمطاعم وذلك باعتمادها ناقلا رسميا لسفر العارضين وزوار المعرض والمشاركين في انشطته القادمين من خارج البلاد، ومنهم المشاركون في لجان تحكيم مسابقات الطهي الشهيرة المصاحبة لهذا الحدث المتخصص الفريد من نوعه في البلاد.

وفي بيان صحافي قالت «ليدرز غروب» المنظمة للمعرض أن «تسهيلات الخطوط الكويتية الداعمة للمعرض تعكس اهتمام الناقل الوطني بتحسين قطاعات وخدمات الضيافة والسياحة وفي تحسين تصنيف الكويت ككل بين الدول في هذه المجالات، حيث ان هوريكا الكويت، الذي تقام دورته التاسعة القادمة التي تقام من 20 إلى 22 يناير القادم في ارض المعارض الدولية في مشرف، أصبح مظلة جامعة لهذه القطاعات في الكويت».

واضاف البيان: إن قيمة المعرض وتمثيله لهذه القطاعات تنعكس حتما على تحسن بيئة خدمات الضيافة في الكويت ككل، علما أن تحسين بيئة خدمات الضيافة لشركات الطيران يلعب دوراً متزايدا وحاسما في تحسين تنافسية وتصنيف شركات الطيران في العالم. وفي هذا المجال لا بد من التنويه والتقدير لخطوطنا الوطنية التي سجلت في الفترة الأخيرة العديد من الانجازات في ترتيب وتنافسية شركات الطيران ورضا العملاء».

