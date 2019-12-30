مال وأعمال

نظم بنك الخليج ورشة عمل تدريبية تحت عنوان «تعلم فن التصوير بالهاتف النقال» مع شركة كافاراتي، وذلك يوم السبت الماضي في فندق سيمفوني ستايل في السالمية، وقد قدّم الورشة كل من المصوران عبدالله الشايجي وعبدالرحمن البداح، محترفا التصوير بالهاتف النقال.

وقدم بنك الخليج خصمًا خاصًا لعملائه من الراغبين بالتسجيل في الورشة، تشجيعًا منه للشباب على اكتساب هذه المهارات الفنية التي أصبحت من الضرورات اليوم لأصحاب المشاريع والشركات الصغيرة، ليتمكنوا من خلق محتوى تسويقي ناجح خصوصًا على قنوات التواصل الاجتماعي.

وحول ذلك قالت مساعد المدير للاتصالات الخارجية في بنك الخليج، لجين القناعي: «نعمل في بنك الخليج دائمًا على تشجيع المواهب الشابة الكويتية، وتمكين الشباب من تطوير أنفسهم، لأننا ندرك أهمية ذلك في تنمية مشاريعهم التجارية وبالتالي تطوير منظومة الاقتصاد الكويتي. الورشة التدريبية التي عقدناها مؤخرًا بالتعاون مع كافاراتي ومع المبدعين عبدالله الشايجي وعبدالرحمن البداح قدمت شرحًا نظريًا وعمليًا للمشاركين الذين حصلوا في نهايتها على شهادة للمشاركة. نتطلع لتقديم المزيد من هذه الورش العملية التي تفيد الشباب وأصحاب الأعمال في الفترة القادمة.»

يفخر بنك الخليج بدعمه المتواصل للمجتمع المحلي، ويشارك في العديد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية على مدار العام بهدف تمكين مختلف أفراد المجتمع.

