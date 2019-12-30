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مال وأعمال

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أحد مشروعات أعيان العقارية

«يال» اختتم مهرجان الشهر الذهبي بحفل توزيع الجوائز الكبرى


اختتم مجمع وبرج يال -أحد مشروعات شركة اعيان العقارية- مهرجان الشهر الذهبي، وذلك في حفل ترفيهي مميز لمختلف أفراد العائلة، حيث شهد الحفل الذي أقيم بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، اجراء عملية السحب على مجموعة من الجوائز القيمة، والتي تأتي في مقدمتها الجائزة الكبرى وهي عبارة عن سيارة بليزر، بينما حصل الفائز الثاني على ساعة رولكس، لتتوالى بعد ذلك سبائك الذهب على 6 فائزين آخرين.
وقد حظي حفل الشهر الذهبي بحضور لافت ومميز من قبل عملاء وزوار المجمع، الذين حرصوا على التوافد لمشاركة إدارة المجمع هذه الفعالية التي أقيمت على مسرح ضخم، إذ تميز الحفل بالعديد من الفقرات الترفيهية لمختلف الفئات العمرية، فضلاً عن إقامة العديد من المسابقات وتوزيع الجوائز والهدايا المقدمة من الماركات العالمية والمحلات التجارية المتواجدة في المجمع.
وبهذه المناسبة، أكد مدير عام مجمع وبرج يال عبدالوهاب القبندي على حرص إدارة «يال» وسعيها الدائم لإرضاء زوار المجمع، وتقديم جميع العروض والتنزيلات والخصومات والجوائز القيمة لهم على مدار العام، لافتاً إلى أن هذه الفعالية لن تكون الأخيرة التي يقدمها المجمع لرواده، مشيراً إلى أن مجمع «يال» سيقدم لهم خلال عام 2020 الكثير من العروض والتنزيلات والجوائز.


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