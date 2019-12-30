مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5,000 دينار.

وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب: سهيله علي كريميان، محمد عبدالله ناصر الحوطي، سلطان محمد مذكر المطيري، حميده عباس محمد الغدبان، وفيصل عوض ظاهر العازمي.

بالإضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر سحب ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125,000 دينار. وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب و كما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحده لدخول السحب. وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، سوف يكون صاحب الحساب مؤهل للدخول في كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.

