مال وأعمال

قال تقرير لبيت التمويل الكويتي إن إجمالي الودائع في أكتوبر 2019 وفق بيانات بنك الكويت المركزي ارتفع على أساس سنوي بنسبة 1.2 في المئة، وبلغت أرصدة الودائع في البنوك المحلية نحو 43.6 مليار دينار، في الوقت الذي ارتفع فيه النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 4.7 في المئة على أساس سنوي حين سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية بنهاية أكتوبر نحو 38.3 مليار دينار. بارتفاع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 9.9 في المئة (635 مليون دينار)، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص بنحو 0.3 في المئة ( 100.4 مليون دينار).

وعند المقارنة على أساس شهري، ارتفع إجمالي الودائع بنحو 0.5 في المئة، مدفوعا بارتفاع طفيف لودائع القطاع الخاص نسبته 0.3 في المئة أي نحو 112 مليون دينار، بينما زادت الودائع الحكومية بنسبة 1.3 في المئة أي 91 مليون دينار متخطية نحو 7 مليارات دينار في أكتوبر 2019، مقارنة مع 6.9 مليار دينار في سبتمبر 2019.

وتراجعت حصة الودائع للقطاع الخاص الى 83.9 في المئة من إجمالي الودائع في أكتوبر 2019 مقارنة مع 84.7 في المئة في أكتوبر 2018، بينما ارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 16.1 في المئة من إجمالي الودائع مقارنة مع 15.3 في المئة في أكتوبر 2018، مدفوعة بارتفاع الودائع الحكومية في الوقت الذي سجل تراجعاً طفيفاً لودائع القطاع الخاص.

ودائع الخاص

تراجعت ودائع القطاع الخاص في أكتوبر على أساس سنوي بنسبة 0.3 في المئة أي 100.4 مليون دينار مقتربة من 36.6 مليار دينار مقارنة مع 36.7 مليار دينار في أكتوبر من العام الماضي، في حين تحسن حجمها بنسبة 0.3 في المئة عند المقارنة على أساس شهري عن حجمها في سبتمبر الذي بلغ حوالي 36.5 مليار دينار. وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، تشكل الودائع بالعملة المحلية 92.3 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، منخفضة قليلاً عن نسبتها البالغة نحو 92.9 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص في اكتوبر 2018، فيما تستحوذ الودائع بالعملات الأجنبية على الحصة الباقية. يشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد تراجعت حصتها في أكتوبر إلى 59.5 في المئة من ودائع العملة المحلية مقابل 60.2 في المئة في نفس الشهر من العام الماضي، بينما تحسنت حصة الودائع تحت الطلب بنحو طفيف إلى 25.4 في المئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في أكتوبر 2019 مقارنة مع 25.2 في المئة في أكتوبر 2018، وارتفعت حصة ودائع الادخار إلى 15.1 في المئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مقارنةً مع 14.6 في المئة في أكتوبر 2018.

النمو السنوي

بلغت الودائع تحت الطلب نحو 8.6 مليارات دينار في أكتوبر منخفضة 0.3 في المئة على أساس سنوي، فيما ارتفعت ودائع الادخار بنحو 2.8 في المئة حين سجلت 5.1 مليارات دينار في أكتوبر 2019، أي بارتفاع بنحو 139 مليون دينار على أساس سنوي، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل الى 20 مليار دينار في أكتوبر بنحو 2 في المئة مقارنة مع قيمتها في نفس الشهر من 2018. وعلى ذلك تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية 0.9 في المئة أي حوالي 291 مليون دينار على أساس سنوي، فى أول تراجع سنوي منذ نهاية عام 2015 وصولاّ إلى 33.8 مليار دينار في أكتوبر 2019. وعلى الجانب الآخر ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية متخطية 2.8 مليار دينار في أكتوبر بنسبة 7.3 في المئة مقارنة مع 2.6 مليار دينار في أكتوبر 2018، وذلك قد يكون بسبب زيادة الجنية الإسترليني بنحو 1.5 في المئة مقابل الدينار في نهاية أكتوبر 2019 على أساس سنوي، في حين تراجع اليورو بنحو 1.7 في المئة مقابل الدينار لنفس الفترة تأثراً بأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعدم التوصل لاتفاق إلى الآن، فيما انخفض الدولار الأميركي على نحو طفيف 0.2 في المئة مقابل الدينار لنفس الفترة.

النمو الشهري

تراجعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب في أكتوبر على أساس شهري أي بنسبة 2.3 في المئة، وودائع الادخار بنسبة 0.4 في المئة، في حين ارتفعت الودائع لأجل بنحو 1.2 في المئة على أساس شهري. وعلى ذلك ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في أكتوبر على أساس شهري بنسبة 0.03 في المئة أي حوالي 10.4 ملايين دينار.

