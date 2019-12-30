مال وأعمال

اشار الموجز الاقتصادي لـ «الوطني» ان البنك المركزي الأوروبي، تعهد من خلال رئيسته المعينة حديثاً كريستين لاغارد، بزيادة السياسات التحفيزية مجدداً إذا لزم الأمر. ويشير صانعو السياسات باستمرار إلى الآثار الضارة لمعدلات الفائدة السلبية على الودائع التي يطبقها البنك المركزي الأوروبي والتي امتد أثرها ليشمل تراجع ربحية البنوك والمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي. ومستقبلياً، تتمثل التوقعات الرئيسة في ثبات معدلات الفائدة مع استمرار برنامج التيسير الكمي طوال العام 2020 وما بعد ذلك. وفي ضوء السياسات المتبعة من قبل البنوك المركزية الكبرى، قد يقع البنك المركزي الأوروبي تحت وطأة الاختبار مرة أخرى إذا تعثر الأداء الاقتصادي في ظل الشكوك التجارية أو في حالة لم يتحسن الأداء المتدهور للكتلة الصناعية وامتد أثره ليشمل قطاع الخدمات.

