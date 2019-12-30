مال وأعمال

استمرت مسألة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي لمدة تخطت ثلاثة أعوام حتى الآن، وقد تبدأ حالة جديدة من عدم اليقين في الظهور على ساحة الاحداث. وحصل رئيس الوزراء بوريس جونسون لحزب المحافظين على فوز ساحق في الانتخابات بما يعني استعداد بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير. وبعد الموعد النهائي للانفصال في شهر يناير، تبدأ المرحلة الانتقالية والتي يجب انتهاؤها بنهاية العام 2020 إيذانا بمرحلة انفصال المملكة المتحدة رسمياً لإطار عمل الاتحاد الأوروبي لتصبح مستقلة تماماً. وقام رئيس الوزراء جونسون بتمرير قانون الانسحاب بما يضمن عدم تخطي الفترة الانتقالية نهاية العام المقبل، حيث انه وفقاً للقانون، فإنه من غير القانوني للحكومة تمديد المحادثات إلى ما بعد ديسمبر 2020. وبذلك عادت المملكة المتحدة مجدداً إلى نقطة الصفر مع عودة المخاوف المتعلقة بالانفصال دون التوصل إلى اتفاق. وكان من المفترض أن يعتبر موافقة البرلمان البريطاني أخيراً على تمرير الصفقة من الأمور الإيجابية لو لم يكن لجونسون بأن يدعي أنه سوف يسلمها بأي ثمن.

واتسمت تداولات زوج الجنيه الاسترليني / الدولار بالتذبذب الشديد مع اقتراب نهاية العام الحالي، حيث وصل إلى أعلى مستوياته عند 1.3514 قبل أن يشهد انخفاضاً حاداً إلى مستوى 1.2894 خلال شهر ديسمبر.

