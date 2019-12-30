اقتصاد مصر

أعلن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصرية إرساء ثلاثة قطاعات للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر على شركات شيفرون وشل ومبادلة الإماراتية في مزايدة عالمية قال الوزير إنها الأولى للتنقيب في المنطقة.

وقال الوزير في بيان إن شركة شيفرون الأميركية فازت في المزايدة بأحد القطاعات كما فازت مجموعة «داتش شل» الإنكليزية الهولندية بقطاع ثان في حين كان القطاع الثالث من نصيب تحالف شركتي شل ومبادلة الإماراتية.

وأضاف البيان أن إجمالي مساحة القطاعات الثلاثة تبلغ عشرة آلاف كيلومتر مربع وأن الحد الأدنى للاستثمارات يبلغ 326 مليون دولار «ترتفع إلى عدة مليارات دولار في مراحل التنمية في حالة تحقيق الاكتشافات».

ويتوقع الكثير من خبراء البترول أن تشهد منطقة البحر الأحمر اكتشافات ضخمة سواء من البترول أو الغاز، بالقياس بالمناطق المشابهة في الخصائص الجولوجية والبحث السيزمي والبيانات الجيوفيزيقية في المناطق التي اكتشف فيها البترول والغاز من قبل في البحر الأحمر مثل خليج السويس في مصر والمنطقة المقابلة في المملكة العربية السعودية.

ويطالب خبراء بانشاء معامل تكرير ضخمة للبترول، ومصانع تسييل الغاز، والعمل بكل جدية على استغلال الموقع الاستراتيجي لمصر وإمكاناتها التصنيعية وبنيتها التحتية القوية لتحويلها إلى مركز عالمي لتجارة ونقل الطاقة للعالم كله.

