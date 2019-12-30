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اقتصاد مصر

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تطبيق جديد لخدمات الضرائب عبر الهاتف خلال يناير


أعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد العظيم حسين عن إتاحة تطبيق على أجهزة الهاتف النقال سيتم توافره عبر موقع غوغل بلاي بدءاً من يناير المقبل، لتقديم مجموعة من الخدمات الضريبية للمواطنين.
وأضاف حسين، أنه في منتصف شهر يناير المقبل سيتم نشر التطبيق على موقع أبل، وذلك لتقديم مجموعة من الخدمات منها جمع الأخبار عن كل ما هو جديد عن مصلحة الضرائب والقوانين الضريبية، كما يتيح هذا التطبيق إمكانية إدخال اسم الشركة ورقم تسجيلها للتأكد مما إذا كانت الشركة مسجلة أم لا، وإذا كان رقم التسجيل يخص الشركة من عدمه، وكذلك الاستعلام عن مواقع المأموريات والمناطق الضريبية في مختلف المحافظات المصرية، والاستعلام عن مواقع اللجان الداخلية ولجان الطعن.
ويتيح التطبيق الاستعلام عن الوحدات الحسابية وسيتم تطوير هذا التطبيق بصفة دورية لتحقيق أكبر قدر من الفعالية والجودة في الأداء، حيث يعد هذا التطبيق من إحدى قنوات الاتصال المختلفة التي تستهدفها مصلحة الضرائب المصرية للوصول إلى جميع المواطنين والمجتمع الضريبي.


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