اقتصاد مصر

عقدت وزيرة البيئة د.ياسمين فؤاد اجتماعاً مع بعثة البنك الدولي لبحث نتائج البعثة التحضيرية لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى ، وأكدت «فؤاد» ، أن هذا المشروع حيوي واستراتيجي خاصة أنه يتوافق مع توجه الدولة لاتخاذ كافة الإجراءات لحل مشكلة إدارة المخلفات الصلبة البلدية في إقليم القاهرة الكبرى عن طريق دعم تأسيس البنية التحتية والفنية والاستثمارية لإدارة المنظومة، بالإضافة إلى التحول للنقل الكهربائي بالتركيز على وسائل النقل العام. وناقش الاجتماع نتائج البعثة التحضيرية للمشروع للاتفاق على خارطة طريق للخطوات القادمة للإسراع بعملية الإعداد والإجراءات، حيث بدأ المشروع من خلال الدعم الفني بين وزارة البيئة والبنك الدولي في مجال تلوث الهواء بما يتوافق مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وبرنامج عمل «مصر تنطلق».

وأوضحت أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة بين وزراء البيئة والتعاون الدولي والتنمية المحلية والنقل وبعثة البنك الدولي للاتفاق على إجراءات الإسراع بإعداد هذا المشروع، وتوفير الدراسات الفنية والمعلومات وتكثيف الجهود لاتخاذ خطوات جادة. وأشارت إلى أهمية هذا المشروع في دعم توجه الدولة للتحول التدريجي للنقل الكهربائي في مصر من خلال تنفيذ مشروع تجريبي، موضحة أن وزارة البيئة اهتمت بهذا المحور على مدار تسع سنوات من خلال مشروعها لاستدامة النقل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بهدف خفض ملوثات الهواء، بالإضافة إلى اهتمام وزارة البيئة من خلال المشروع بدعم رفع الوعي لدى المواطن فيما يخص تلوث الهواء.

