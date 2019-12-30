عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري د.عاصم الجزار، اجتماعه الدوري بحضور مسؤولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظات (الأقصر- أسوان- قنا- بورسعيد- البحيرة- كفر الشيخ- الجيزة)، ومدن (المنيا الجديدة- السادات- أكتوبر الجديدة- حدائق أكتوبر- الفيوم الجديدة- بدر).

وشدد على عدم التعامل في أي مشروعات مستقبلية، مع الشركات المتقاعسة، والتي لا تلتزم بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ وبالجودة المطلوبة، مؤكداً على إعطاء حجم أعمال يتناسب مع إمكانات المقاولين، في المشروعات المستقبلية.

وأكد «الجزار» ضرورة الإدارة الجيدة لمواقع العمل، والمتابعة الحثيثة والدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها. وطالب بتنفيذ أعمال المرافق بالتوازي مع تنفيذ الوحدات السكنية، من أجل تسليم الوحدات لمستحقيها في أسرع وقت ممكن، وكذا توزيع المباني الخدمية بشكل جيد بمواقع الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، مُكلفاً بإعداد تقرير أسبوعي عن موقف تنفيذ الوحدات بمنطقة الـ800 فدان بمدينة حدائق أكتوبر، وكذا إعداد تقارير دورية بموقف تنفيذ الوحدات بمدينة بدر.

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد : في محافظة الأقصر، تم الانتهاء من تنفيذ 360 وحدة، وجارٍ تنفيذ 384 وحدة أخرى، وفي محافظة أسوان، تم وجارٍ تنفيذ 3344 وحدة أخرى، وفى محافظة قنا، تم وجارٍ تنفيذ 5328 وحدة، بمدينتي (نجع حمادي- الوقف)، وفي محافظة بورسعيد، تم وجارٍ تنفيذ 17428 وحدة، بمدينتي (بورفؤاد- بورسعيد)، وفى محافظة البحيرة، جارٍ تنفيذ 144 وحدة، وفي محافظة كفر الشيخ، تم وجارٍ تنفيذ 3661 وحدة، وفى محافظة الجيزة، جارٍ تنفيذ 2574 وحدة.

