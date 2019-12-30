مال وأعمال

كشفت وثيقة حكومية حصلت «النهار» على نسخة منها أن كلفة دراسة استراتيجية تطوير النقل العام بلغت 926.8 ألف دينار، نافية أن يكون المبلغ المرصود 1.5 مليون دينار.

وأوضحت الوثيقة أن الهيئة العامة للاستثمار لم توافق على الاستراتيجية الأولى التي قدمت لها بتطوير أداء الشركة لافتقارها إلى الأسس المهنية والعلمية بعد أن تبين أن المضي قدماً في الاستراتيجية ستكون لها انعاكسات سلبية على وضعها ومستقبلها. وبينت أن قرار الرفض من الهيئة العامة للاستثمار جاء للحفاظ على المال العام من خسائر بالوكالة تصل إلى 55 مليون دينار

ولفتت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم عقيل العقيل أن الجزئية الخاصة بعدم وجود زيادات أو ترقيات مرتبط بالانتهاء باعتماد استراتيجية تطوير شركة النقل العام، وبعدها سيتم إقرار الزيادات والترقيات. وكشفت الوزيرة أن شركة سيجما انتجريتيد للتجارة العامة والمقاولات قامت بإعداد دراسة تتعلق باستراتيجية الشركة وخطة عمل السنوات الممتدة من 2019 إلى 2023 وقد قام قطاع الاحتياطي العام التابع للهيئة العامة للاستثمار بمناقشتها بشكل مفصل وجار حالياً اتخاذ اجراءات اعتماد الاستراتيجية لتنفيذها من قبل الشركة.

واوضحت أن مخرجات الاستراتيجية الجديدة للشركة وخطة عملها اشتملت على برامج ومشاريع لصيانة وتطوير بنيتها التحتية لجميع مرافقها، ومنها تطوير محطات انتظار الركاب، موضحة أن تنفيذ وإنجاز تلك المحطات مرتبط بالموافقة على مخرجات الاستراتيجية.

وقالت إن الهيئة العامة للاستثمار وعبر التنسيق مع شركة النقل العام تقوم بمتابعة الموضوع مع لجنة الخدمات العامة التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة المعنية لبلورة آلية تنفيذ مقترح مجلس الوزراء نحو تنظيم وإنشاء وتطوير محطات الانتظار الخاصة بمستخدمي حافلات النقل العام، سعياً منه بالارتقاء بخدمات قطاع النقل الجماعي لما يمثله من انعكاس للوجه الحضاري للكويت. ولفتت العقيل ان عدد مستثمري مراكز ومحطات الباصات يبلغ 79 مستثمراً ويبلغ العائد الشهري 423 ألف دينار، مبينة أنه لا توجد لشركة النقل العام أفضلية للمناقصات الخاصة بالدولة عن الشركات الأخرى. وفيما يتعلق بعقود الصيانة والنقل قالت إن هناك 6 جهات حكومية لديها عقود مبرمة مع الشركة، موضحة أنه لا نية لتخصيص النقل العام. ولفتت إلى أن إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدل حضور اللجان التي تم الحصول عليها عن آخر سنة مالية بتاريخ 31/12/2017 هو مبلغ 40.9 ألف دينار.

