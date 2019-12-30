مال وأعمال

قال الخبير النفطي محمد الشطي أن الربع الأخير من عام 2019 شهد تعافيا ملحوظا في اسعار النفط ومسوغ ذلك هو التحول الإيجابي الذي ساد اسواق النفط وحفز التغير، وذلك وفقاً للعوامل التالية:

(1) مع اقتراب الانتخابات الأميركية بدأت بوادر انفراجه في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين وهو ما كانت آثار طيبة على الاسواق وبدأ المحللون يتحدثون عن ان الاسوأ قد انتهى فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي ورأينا مؤشرات اقتصادية تتعلق بأوروبا والصين وأميركا ايجابية وهو ما يعني تعزيز معدل الزيادة في الطلب العالمي على النفط. (2) توقعات الصناعة بان معدل الزيادة في انتاج النفط الصخري في أميركا سيكون اقل خلال عام 2020 عما كان عليه في السنوات السابقة وهو يعني تقييد للمعروض في السوق وقد استمرت هيكلة اسعار نفط خام الاشارة برنت في حالة الباكورديشين وهو ما يعني تناقص المعروض في اسواق النفط.

(3) استمرار تأثر الانتاج في بعض مناطق الانتاج لأسباب سياسية وهي فنزويلا وإيران

(4) اتفاق اوبك بلس والذي قادته السعودية وروسيا والذي يقضى بتعميق الخفض في الانتاج خلال الربع الاول من 2020 مع تعهد السعوديه بخفض اضافي مقداره 400 الف برميل يوميا اذا ما التزمت بقيه الدول بالتزاماتها وهو أيضا يساعد في تقييد المعروض.

(5) المحصله هي استمرار سحوبات في المخزون النفطي الأميركي وهو مؤشر على توازن اسواق النفط.

