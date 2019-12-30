مال وأعمال

أكدت دراسة بحثية أن الشروط والضوابط التي أوصت بها المؤسسات الدولية لإعادة توجيه الإنفاق العام في ظل الحاجة لرفع سقف الدين العام أن الإصلاحات تستدعي ضرورة دعم الاستثمار في القطاعات المنتجة، والإصالح الضريبي، وتحرير الأسواق والتجارة والاستثمارات الأجنبية، وخصخصة مؤسسات الدولة، حتى يتم تجنب تراكم الديون وتكرار العجز وإلغاء القوانين التي تعيق دخول الأسواق أو تقيد المنافسة الحرة، وإصلاح نظم أسعار الصرف بما يتماشى والقوة الافتصادية للدولة مع مراعاة قوانين وحقوق الملكية.

وطالبت الدراسة التي نشرها صندوق النقد العربي إلى ضرورة التفريق بين سقف الدين العام الذي يعيق النمو الاقتصادي وبين منطقة الديون التي تؤدي حتما إلى دخول الدولة في أزمة الاقتصاد بالكامل. مشيرة إلي أن هناك آثاراً سيئة مقابل حجم الدين الحكومي في بلغ نسبة 90 % من الناتج المحلي الإجمالي مضيفة أن هناك سقفا مشتركا بين نطاق الدين العام والأثر السلبي على نمو الاقتصاد.

وقالت ان استخدام التقشف كذريعة للحث على وقف الحزم التحفيزية كونها تؤثر على الصلة بين النمو الاقتصادي والديون العامة منوهة إلى ان هناك اثاراً سلبية على الاقتصاد ورفاهية المجتمع حيث ينتج عنها ركود في الأسواق وقد ترتفع نسب التضخم وتنخفض السيولة والمدخرات لدى المواطنين وعندها تدخل الدولة في نطاق تراكم للديون.

وذكرت أن الاتجاه لرفع سقف الدين العام في ظل صعوبة ضبط الموازنة العامة من شأنه وأن يضر بقطاعات منها السياحة والصادرات وتحويلات العمالة والعون الإنمائي للدولة مشيرةً إلى أن تفاقم الأوضاع الاقتصادية، أسهم في انخفاض أسعار النفط ونتج عنه تقلص الاحتياطات النقدية للدول المصدرة للنفط، مما اضطرها للرفع من وتيرة الاستدانة.

