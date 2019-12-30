مال وأعمال

استهلت البورصة تعاملاتها أمس على ارتفاع المؤشر العام 3?4 نقاط ليبلغ مستوى 6247?6 نقطة بنسبة 0?06 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 125?5 مليون سهم تمت من خلال 5501 صفقة نقدية بقيمة 20 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 1?5 نقطة ليصل الى مستوى 4894?4 نقطة بنسبة 0?03 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 96?6 مليون سهم تمت عبر 3599 صفقة نقدية بقيمة 6?3 ملايين دينار . كما ارتفع مؤشر السوق الاول 5?8 نقاط ليصل لمستوى 6932?09 نقطة بنسبة 0?08 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 28?8 مليون سهم تمت عبر 1902 صفقة بقيمة 13?7 مليون دينار (نحو 45?2 مليون دولار).

وكانت شركات (المدن) و(المساكن) و(ايفا فنادق) و(العيد) و(عربي قابضة) الاكثر ارتفاعا في حين كانت اسهم (اجوان) و(مبرد) و(الخليجي) و(بيتك) و(الاولى) الاكثر تداولا فيما كانت شركات (قيوين ا) و(ريم) و(تمدين ع) و(الخليجي) و(وثاق) الاكثر انخفاضا.

