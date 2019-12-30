مال وأعمال

وجود «بوب إيغر» على رأس القيادة في «والت ديزني» طوال أربعة عشر عامًا، كان سبباً في توليد الثروة الطائلة للطرفين، الشركة والرئيس التنفيذي، الذي بات يعرف باسم «ملك هوليوود»، ومنحته مجلة «التايم» لقب الشخص الأكثر تأثيرًا مجال الأعمال خلال 2019.

في العام الماضي، حصل «إيغر» البالغ من العمر 68 عاماً على ما يقرب من 66 مليون دولار من «ديزني»، أي أكثر مما يكسبه الموظف العادي. ألف مرة، وتُقدر «فوربس» ثروته الصافية بنحو 690 مليون دولار، لكنه لم يكن دائمًا من فئة فائقي الثراء تلك وفق موقع «أرقام» ولكن هذه الحزمة من الأجور والمكافآت تبدو مناسبة بالنظر إلى القيمة التي خلقها «إيغر» منذ قدومه، حيث يتداول سهم الشركة عند 147 دولارًا تقريبًا الآن، مقارنة بنحو 24 دولارًا عندما تولى منصب الرئيس التنفيذي في عام 2005، أي إنه قفز بأكثر من 500%.

وجود «إيغر» الذي يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس الإدارة إلى جانب الرئيس التنفيذي، ساهم أيضًا في تعظيم أرباح الشركة، والتي زادت بنحو 335% إلى 260 مليار دولار، علاوة على إضافة أكثر من 70 ألف وظيفة خلال هذه الفترة.

دافع الطفولة للنجاح

وقد وُلد «روبرت آلين إيغر» الشهير بـ «بوب إيغر» في فبراير عام 1951 في بروكلين، نيويورك، لأسرة من الطبقة الوسطى، وكان والده يعاني من أحد أشكال الاكتئاب الذي جعله ينتقل من وظيفة لأخرى طوال الوقت، في حين اكتفت الأم بدورها كربة منزل.

ومع تقدمه في السن، أصبح «إيغر» أكثر وعيًا بخيبة أمل والده، وعيشه حياة غير مرضية وإحساسه الدائم بالإخفاق، وهو ما جعل الأب أكثر عزمًا على دفع ابنه نحو العمل بجد وأن يكون أكثر إنتاجية.

ويقول «إيغر»: عندما كنت طفلًا، كان يأتي أبي إلى غرفتي ليتأكد من أني أقضي وقتي بشكل منتج، ويعني ذلك ممارسة القراءة أو أداء الواجبات المنزلية أو الانخراط في شيء من شأنه تحسين المهارات التي تساعدني في الوصول إلى أهدافي. وبسبب تشجيع وإخفاق الأب، بدأ «إيغر» البحث مبكرًا عن فرصة عمل وفي سن الثالثة عشرة، اشتغل في جرف الثلوج ومجالسة الأطفال وكعامل مخزن في متجر لأجهزة الحواسيب، حتى إنه عمل كعامل نظافة صيفي في إحدى المدارس بحلول الخامسة عشرة.

