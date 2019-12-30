اقتصاد مصر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات لدول شرق آسيا خلال عام 2018 بنسبة 44.5 في المئة.

وقال الجهاز في بيان إن قيمة الصادرات لدول شرق آسيا بلغت 3.4 مليارات دولار عام 2018 مقابل 2.3 مليار دولار عام 2017.

وأضاف المركزي، أن قيمة الواردات من دول شرق آسيا بلغت 21.2 مليار دولار عام 2018 مقابل 17 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 24.6 في المئة.

وجاءت الهند في المرتبة الأولى للصادرات حيث بلغت قيمتها 1.14 مليار دولار عام 2018 مقابل 892.3 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 28.2 في المئة، وفي المرتبة الثانية جمهورية الصين الشعبية بقيمة 1.03 مليار دولار عام 2018 مقابل 692.9 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 49.4 في المئة.

وجاءت جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الأولى للواردات حيث بلغت قيمتها 11.43 مليار دولار عام 2018 مقابل 8.06 مليارات دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 41.8 في المئة، وفي المرتبة الثانية الهند بما قيمته 2.28 مليار دولار عام 2018 مقابل 2.34 مليار دولار عام 2017 بنسبه انخفاض قدرها 2.5 في المئة.

وجاءت مجموعة الوقود والمنتجات البترولية ومنتجات الصناعات الاستخراجية في المرتبة الأولى للصادرات عامي 2017 و2018 حيث بلغت قيمتها 1.84 مليار دولار عام 2018 مقابل 1.14 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 61.1 في المئة.

وجاءت مجموعة الآلات والأجهزة الآلية والكهربائية ومعدات النقل وأجزاؤها في المرتبة الأولى للواردات عامي 2017 و2018 حيث بلغت قيمتها 8.27 مليارات دولار عام 2018 مقابل 5.82 مليارات دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 42.1 في المئة.

