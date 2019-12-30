اقتصاد مصر

طرح البنك المركزي المصري، أذون خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية ، وذلك بهدف تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وأضاف «المركزي» أن قيمة الطرح الأول تبلغ 9.25 مليارات جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.5 مليارات جنيه لأجل 357 يوماً.

وتستدين الحكومة المصرية من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.

وكانت وزارة المالية المصرية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.

ونجحت مصر في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 90.5 في المئة بنهاية يونيو الماضي، مقابل 98 خلال نفس الشهر من العام الماضي.

إلى ذلك، أرجأ البنك المركزي المصري موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية التي كان مقرر انعقادها يوم الخميس لتعقد 16 يناير المقبل ، لحين اعتماد تشكيل مجلس الإدارة للفترة الجديدة واعتماد تشكيل لجنة السياسة النقدية.

وكان الرئيس السيسي، أصدر في نوفمبر الماضي، قراراً بالتجديد لطارق عامر محافظاً للبنك المركزي لولاية ثانية لمدة 4 سنوات جديدة.

ووفقاً لقانون البنك المركزي المصري، يتم تحديد فترة تولي المحافظ بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح رئيس الوزراء.

وتولى طارق عامر قيادة البنك المركزي في 27 نوفمبر 2015، خلفاً للمحافظ السابق، هشام رامز.

