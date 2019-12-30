وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد. كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك.

واستقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

كما استقبل سموه رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة ووكيل محكمة التمييز عضو المحكمة الدستورية المستشار صالح المريشد ووكيل محكمة الاستئناف عضو المحكمة الدستورية المستشار عبدالرحمن الدارمي حيث أديا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينهما بمنصبيهما الجديدين.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ووزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار د. فهد العفاسي.

واستقبل سموه رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري.

من جانب آخر، بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى محمد عبدالله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا انفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش أمنية في العاصمة مقديشو أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين راجيا سموه للضحايا المغفرة والرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية، مؤكدا سموه على استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الاجرامي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والمنافي لكافة الشرائع والقيم الإنسانية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتين مماثلتين.

