وطن النهار

نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ممثلة في ادارة التخطيط الاستراتيجي ملتقى التميز المؤسسي الرابع وذلك صباح يوم امس في فندق كراون بلازا.

وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التخطيط والتطوير وليد العمار في كلمة له في الملتقى: «ان وزارة الأوقاف نجحت في تقديم نموذج يحتذى به للمؤسسات المتميزة، وتمكنت خلال سنوات قليلة بقياس عمر التقدم من ترسيخ مكانتها في التميز المؤسسي ليس على مستوى الكويت فحسب، بل على مستوى كثير من مؤسسات ووزارات عالمنا الاسلامي، حتى اصبحت تتبوأ المكانة الأولى في تطبيق منهجية التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي نتيجة تطبيق سياسة واضحة تقوم على تأصيل منهجية التميز والابداع في جميع مجالات العمل الاسلامي».

وأضاف قائلا: «لقد حرصنا على اعتماد هذه المنهجية مبكرا كركيزة اساسية في الخطة الاستراتيجية للوزارة، كما حرصنا على تعميمها كثقافة بجميع الوحدات التنظيمية وعلى المستوى الوظيفي، كما حرصنا على شمول هذه الثقافة بكل اوجه الاهتمام والرعاية، ودأب قادة الوزارة على تنميتها في سائر القطاعات والادارات وصولا لمستوى مراكز ودور الدراسات الاسلامية والقرآن والسراج المنير، ومع كون التميز اصبح عنوانا لسياساتنا، فقد سعينا لغرس اسسه بين شركائنا وبدأنا بترسيخه في حملات الحج من خلال تفعيل جائزة الوزارة لحملة الحج المتميزة، دعما لتعزيز تنافسيتها والارتقاء بأدائها عبر تطبيق افضل الممارسات».

انطلاق الجائزة

وأوضح العمار ومن هذا المنطلق، جاءت جائزة الادارة المتميزة بهدف تقديم مزيد من الدعم لتحفيز الأداء المؤسسي المتميز بكل مجالاته لدى قادة وفرق العمل، ايماناً منا بأن المضي في طريق تحقيق الريادة عالميا في العمل الاسلامي يملي علينا التمسك بقيم الابداع والابتكار، والتأكد من وضع تلك المفاهيم موضع التطبيق العملي في بيئة العمل كضمانة اساسية لرقيها وازدهارها حيث دأب مجلس الوزراء على توفير الدعم والسعي الحثيث من اجل تحقيق المراكز المتقدمة في المؤشرات العالمية.

وبين ان ذلك ينطلق من الايمان بأن التميز المؤسسي لا يورث بل هو ثقافة اداء ينبغي ترسيخها وبثها لدى القادة والعاملين في جميع المستويات، ونحمد الله تعالى بأننا نسير على الطريق الصحيح نحو ترسيخ مسيرة التميز المؤسسي بالوزارة لنمضي سوياً في درب الريادة في العمل الاسلامي بقوة عزيمتنا، وصدق نوايانا، وباصرار القادة والعاملين وثقة في قدراتهم وصولاً الى الاستمرار في تميز تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية تحقيقا لمسيرتنا وأداءً لمهامنا وواجباتنا قبل قادتنا وتحقيق طموحات وتوقعات مجتمعنا ما يتطلب منا بذل مزيد من الجهود لاستدامة الريادة المؤسسية في العمل الاسلامي التي استطعنا الوصول اليها خلال السنوات الأخيرة، لذا فسوف نستمر بالتعاون المستمر في ترسيخ ثقافة التميز في كل المستويات التنظيمية والوظيفية، وارساء اسس بيئة مؤسسية ابداعية وابتكارية للممارسات التطبيقية في جميع القطاعات، مع توفير كل عناصر الدعم اللازم لتحقيق ذلك في كل المجالات.

وخاطب العمار رؤساء وفرق عمل التميز بقوله: «اعرب لكم عن ثقتي المطلقة في قدراتكم وأشعر بمزيج من الفخر والأمل وأنا ارى في جهودكم رغبة وحماسا لصناعة مستقبل الوزارة من اجل غد مشرق لمجتمعنا ومواجهة تحدياته واقتناص فرصة مثمنا طموحاتكم وقدرتكم على مواجهة المشكلات واقتحامها مبادرون بحلول للتعامل مع ثورة المعلومات والاتصالات ولاسيما وسائل التواصل الاجتماعي التي عبر عنها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد امير البلاد قائد الانسانية حفظه الله ورعاه بأنها اصبحت معول هدم في المجتمع، وأدعوكم الى عرض افكاركم وابداعاتكم وأن تعقدوا العزم على انفاذها وتطبيقها في الواقع العملي بالتنسيق فيما بينكم والعمل بروح الفريق».

نتائج ناجحة

من جانبه قال مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي في الوزارة عبدالله الشاهين: «كم يشعر المرء بالفخر والاعزاز والسعادة حينما يرى مسيرة التميز مستمرة في تحقيق نتائجها ويلتف حولها الجميع القادة والعاملين ويتكاتفون من اجل استمرارها وتقدمها لتظل وزارة الأوقاف نموذجا في منهجياتها وريادتها للمؤسسات والوزارات بالكويت وخارجها».

وأضاف بقوله: «وبفضل الله يستمر تحقيق النتائج الايجابية في مجال التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، وبفضل الله استطعنا ان نخطو خطوات تنفيذية نحو مسار الفكر الابتكاري آملين تحقيق طفرات وقفزات في تلك المجالات بتعاون وتكاتف القادة وفرق العمل على جميع المستويات ولتظل وزارة الأوقاف مستمرة في دورها الريادي على مستوى وزارات الدولة في ظل دعم قيادي يلمسه القاصي والداني يقوده المهندس فريد اسد عمادي وكيل وزارة الأوقاف والذي يحرص دوما على توفير متطلبات الانجاز الاستراتيجي والتميز المؤسسي، في ظل تناغم لتفعيل هذا الدور في الواقع العملي من قبل الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير وليد عبدالعزيز العمار، والذي لا تتوقف متابعته وتشجيعه على تحقيق مزيد من التقدم وتوفير سبل العمل المؤسسي المتميز».

