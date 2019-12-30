وطن النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ جابر المبارك.

كما استقبل سموه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح أمس رئيس المجلس الاعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة حيث قدم لسموه كلا من وكيل محكمة التمييز عضو المحكمة الدستورية المستشار صالح المريشد ووكيل محكمة الاستئناف عضو المحكمة الدستورية المستشار عبدالرحمن الدارمي وذلك بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين.

حضر المقابلة وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د. فهد العفاسي.

كذلك واستقبل سمو ولي العهد امس على حدة كلا من رئيس مجلس الامة بالانابة عيسى الكندري، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ احمد المنصور، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح، ووزير الخارجية الشيخ د. احمد ناصر المحمد الصباح.

