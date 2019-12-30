وطن النهار

نعى المستشار بالديوان الاميري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الاسبق الشيخ محمد الخالد المغفور له المرحوم عبداللطيف فيصل الثويني الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالانجازات والبصمات الخالدة في المجال الامني.

وقال الخالد في تصريح صحافي لـ«كونا» أمس الاحد: ان الفقيد الراحل يعد خسارة كبيرة لأبناء الكويت الذين احبهم وحرص طوال حياته على تحقيق الامن والامان لهم من خلال عمله في وزارة الداخلية قرابة الاربعين عاما.

واضاف ان الفقيد عبداللطيف الثويني كان مثالا للبذل والعطاء وساهم منذ منتصف الاربعينات من القرن الماضي مع زملائه المخلصين من ابناء الكويت في تأسيس المنظومة الامنية بالوزارة وارساء القواعد الصلبة التي تحقق الامن والاستقرار للكويت.

واكد الخالد ان اللواء المتقاعد عبداللطيف الثويني اكتسب خبرة امنية كبيرة اهلته بأن تعهد اليه مسؤوليات امنية مهمة وصعبة كما اهلته لتقلد العديد من المناصب الرفيعة كان آخرها وكيل وزارة الداخلية.

واوضح ان الثويني رحمه الله واصل عطاءه بعد تقاعده حيث تم تعيينه مستشارا بالديوان الاميري وكان حاضرا وفاعلا بالرأي والمشورة والخبرة لكل ما يهم الكويت ومصالح ابنائها واعلاء مكانتها.

وقال ان فقيد الكويت تغمد الله ثراه كان مدرسة امنية لها فلسفة خاصة استفاد منها ابناؤه واحفاده الذين التحقوا بالعمل في وزارة الداخلية من بعده او الذين تعاقبوا على تحمل مسؤولية الوزارة.

واكد الشيخ محمد الخالد ان تاريخ الكويت سيذكر بالتقدير رحلة العطاء الكبيرة التي قدمها الفقيد الراحل اسكنه الله فسيح جناته ويسجل جهوده التي قام بها وتضحياته العديدة التي قدمها من اجل الكويت العزيزة وشعبها الغالي. واضاف ان المرحوم عبداللطيف الثويني كان مثالا للانضباط والاخلاص والتفاني في العمل والسهر على مصالح الوطن والمواطنين، مشيرا الى انه ضحى بالغالي والنفيس من اجل ارساء دعائم الامن والامان للمواطنين وتحقيق الاستقرار للكويت.

وقال الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح في ختام تصريحه «رحم الله العم عبداللطيف الثويني الذي كان رجلا من رجالات الكويت البارزين وقامة امنية كبيرة» مؤكدا ان «ذكراه ستظل خالدة في اذهان ابناء الشعب الكويتي الوفي وبصماته ستظل علامة مضيئة نصب اعين منتسبي وزارة الداخلية جيلا بعد جيل».

