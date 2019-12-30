بينما انطلقت صباح أمس الامتحانات النهائية الخاصة للفترة الأولى للعام الدراسي 2019-2020، تفاجأ المختبرون بلجوء التربية الى نشر أجهزة التشويش بين لجان الاختبارات بالرغم من التحذير المسبق لوزارة الصحة على أنها مضرة بصحة الانسان، في حين سيطرت لجان الاختبارات بفرض الرقابة، الأمر الذي انعكس على أداء طلبة الصف الثاني عشر في قسميهما العلمي والأدبي، الذين تباينت آرائهم بين صعوبة وسهولة امتحاني الفيزياء والفرنسي، مشيرين الى أن الاجواء مربكة. داعين إلى وقف جولات القياديين على قاعات الاختبارات مؤكدين أن اسئلة الامتحان غير واضحة.

ويختبر في التعليم العام والخاص والتربية والخاصة والمعهد الديني في هذا الصف في كلا القسمين نحو 40 ألف و943 طالبا وطالبة بواقع 23 ألفاً و55 طالبا وطالبة في القسم العلمي و16 ألفاً و555 طالبا وطالبة في القسم الادبي، بينما دعا وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي، الطلبة خلال جولته التفقدية لثانوية فاطمة الصرعاوي بنات وثانوية ناصر عبدالمحسن السعيد بنين الى التركيز والمثابرة، مشيرا الى أن وزارة التربية حرصت على تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات.

وأشاد الحربي بجهود قطاعات وزارة التربية بالهيئتين الادارية والتعليمية والاستعدادات التي قاموا بها لسير عملية الامتحانات، متمنيا كل التوفيق والنجاح لأبنائه وبناته الطلبة في امتحانات الفترة الأولى للثانوية العامة، آملا أن يحصدوا أعلى الدرجات.

من جهته، قام وكيل وزارة التربية بالانابة الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط م.ياسين الياسين، بجولة في كل من ثانوية شريفة العوضي بنات وثانوية أحمد العدواني بنين في منطقة العديلية، استطلع خلالها على سير عملية الامتحانات في اللجان داخل المدرستين.

وقال الياسين عقب جولته: إنه تم الاطمئنان على أداء الطلاب في لجان الامتحانات، حيث تسير الأمور بشكل جيد، ولم تكن هناك أي شكاوى أو عقبات تذكر، مؤكداً أن عملية أداء الامتحانات في اللجان تسير على ما يرام، متمنياً دوام التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

من ناحيتها، أكدت مدير عام منطقة العاصمة التعليمية بالانابة شكرية السعيدي: أن منطقة العاصمة التعليمية استقبلت نحو 1690 طالباً وطالبة في التخصص الأدبي و1871 طالباً وطالبة في التخصص العلمي، مشيدة بالجهود المبذولة من لجان الاختبارات التي قامت بتوفير بيئة مناسبة وجو مريح للطلبة لأداء اختباراتهم على أفضل وجه. وأشارت عقب الجولة التفقدية التي قامت بها للاطمئنان على سير عمل امتحانات المرحلة الثانوية للفصل الدراسي الأول التي شملت عدداً من مدارس منطقة القيروان والدوحة، الى أنه قد تم توفير الملاحظين من قبل المنطقة التعليمية مسبقا، مشيرة الى أن البداية موفقة من حيث الانطباعات الطيبة، متمنية في نفس الوقت النجاح والتوفيق لأبنائنا الطلبة.

