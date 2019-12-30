وطن النهار

أشادت مديرة عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د. سميرة احمد السيد عمر، بحصول الباحث عبدالعزيز العتيقي على جائزة الطبيب البيطري المتميز لدول مجلس التعاون الخليجي للعام 2019 المقدمة من أمانة جائزة المراعي للطبيب البيطري المتميز في المملكة العربية السعودية.

واكدت د. سميرة ان هذا الإنجاز هو إنجاز جديد لمعهد الكويت للأبحاث العلمية الذي يفخر ويزخر بالكفاءات الوطنية التي تسهم في التنمية لمجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى ان المعهد لديه تعاون وتنسيق مع الجامعات والمؤسسات البحثية الخليجية لتبادل الخبرات العلمية لما من شأنه تحقيق الأمن الغذائي في دول الخليج العربي.

ويذكر ان الباحث العتيقي مشارك أبحاث اول في برنامج الزراعة والنظم البيئية الصحراوية في مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية التابع للمعهد، وحاصل على ماجستير في مجال التعليم الطبي والإدارة من جامعة دندي، ولديه مجموعة من الأبحاث المنشورة في مجلات علمية محكمة.

وتعتبر جائزة المراعي للطبيب البيطري هي جائزة سنوية أطلقتها شركة المراعي في عام 2010 لتكريم الطبيب البيطري السعودي والأطباء البيطريين في دول مجلس التعاون للخليج العربي، و يتم إطلاقها وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وتتولى إدارتها وتنفيذها الجمعية الطبية البيطرية السعودية ومقرها جامعة الملك فيصل بالأحساء.

