وطن النهار

استضافت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) وفداً من الأكاديميين من جامعة صن يات سين (SYSU) الصينية في الكويت لمناقشة سبل التعاون المحتمل بين الجامعتين.

شملت الزيارة التي استمرت لثلاثة أيام تناول الجانبين مجموعة متنوعة من الموضوعات منها توسيع الاتفاقية الحالية، وامكانية التدريب اللغوي والثقافي، ومشاريع البحث التعاوني، ومناقشة برامج التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس بين الجانبين.

كما شهدت الزيارة مناقشة موضوعات أخرى ذات اهتمام مشترك مع ادارات الجامعة المختلفة مثل مناقشة: المنتدى الصيني الكويتي القادم، وتطوير دورة تدريبية شتوية مصغرة، وتوسيع شبكة رقمية مع غرفة تجارة الكويت. علاوة على ذلك تم عقد عدة اجتماعات خارجية مع الوفد الزائر مع الجهات الأكاديمية والبحثية المعنية بالكويت مثل جامعة الكويت، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مركز الكويت للدراسات والبحوث. وتم تتويج الزيارة بتوقيع اتفاقية للتعاون المشترك بين الجامعة الصينية وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.

وضم الوفد الزائر كلاً من تشن تشون شنغ - أمين لجنة حزب SYSU، شانج شينج ين - مدير كلية الدراسات الدولية، ما ينزا سيد - مدير قسم اللغة العربية، زينج جاي - مدير قسم الشؤون الدولية، زانج زيه - نائب مدير مكتب التعاون الدولي للتبادل، ووانغ بن – أستاذ الدراسات الدولية.