وطن النهار

كرم المعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع فالح عددا من منتسبي الحرس الوطني أحرزوا مراكز متقدمة في الدورة التأسيسية لأمن وحماية الشخصيات في وزارة الداخلية.

وحقق الملازم أول نافع محمد حسن المركز الأول على الدورة بتقدير ممتاز، وحل منتسبون آخرون في المراكز الأولى بمجالات الرماية والرياضة والقيادة الوقائية.

وأشاد اللواء الركن فالح شجاع بجهود المنتسبين وحرصهم على تجسيد الصورة المشرفة للحرس الوطني في هذه الدورة المهمة التي تضم متدربين من عدة مؤسسات أمنية وعسكرية. وقال ان الدورات التدريبية المشتركة ترتقي بالعمل الأمني والعسكري، وتعزز الأداء والثقة بالنفس لدى المنتسبين، مؤكدا حرص القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني، بمتابعة من وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي على التعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع لتحقيق التكامل العسكري والأمني والعمل يدا واحدة لارساء الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.

