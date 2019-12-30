وطن النهار

قالت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم «سنعد رسالة واردة بخصوص عدم التزام اعضاء اللجنة بالحضور، ما يسبب مشكلة للنصاب وللبت بالمقترحات».

وزادت ان «الملتزمين بالحضور فقط انا والمقرر صالح عاشور ود. بدر الملا»، مضيفة «فوجئت اليوم باستقالة عودة الرويعي».

واشارت الى ان الرسالة التي سيتم توجيهها «ان لم يلتزم اعضاء اللجنة بالحضور فسنقدم استقالة جماعية»، مشيرة الى انها تدق ناقوس الخطر بخصوص اجتماعات اللجان.

وأضافت «اليوم جئت رغم المرض ولكنني حزنت للغياب، وهذا رابع اجتماع نعقده فرعيا، والمفارقة ان الكل يقاتل من اجل الانضمام الى اللجنة». وقالت اشعر بالأسى والاحباط، فهناك 133 اقتراحا بقانون و16 مشروعا بقانون و128 اقتراحا برغبة و64 موضوعا آخر، والمنجز صفر لأنه في كل مرة لا يوجد نصاب، بالاضافة الى تكاليف وردت الينا والآن لم ننجز وانتهت مدد البت بها ولا استطيع اتخاذ اي اجراء بسبب النصاب. وأعلن مقرر اللجنة المالية البرلمانية صالح عاشور استقالته من اللجنة لعدم حضور الأعضاء للمرة الرابعة على التوالي، مضيفا «وبالتالي غل ّيد اللجنة في انجاز وتقديم التقارير.. وفي ظل عدم الانجاز ليس امامي سوى الاستقالة».

