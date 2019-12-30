وطن النهار

تقدم 5 نواب الى مجلس الأمة باقتراح بقانون في شأن حظر تعارض المصالح، مشفوعاً بمذكرته الايضاحية. مقدمو الاقتراح هم النواب: محمد الدلال، رياض العدساني، اسامة الشاهين، الحميدي السبيعي، وأحمد الفضل.

تعرضت المادة الأولى في الاقتراح للتعاريف والمصطلحات. فيما نصت المادة الثانية على ان يخضع لاحكام هذا القانون الفئات الواردة في المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، والموظفون بالوزارات والادارات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة او الموضوعة تحت اشرافها او رقابتها، وكل شخص مكلف بخدمة عامة.

وأوضحت المادة الثالثة انه يعد من قبيل المنفعة او الفائدة او المصلحة المادية او الادارية الخاصة للخاضعين لأحكام هذا القانون تلك التي تتعلق بكل من صهر او قريب حتى الدرجة الثانية. ووكيل او الموصي عليه، وكذلك اي شخص طبيعي او اعتباري يعمل لديه او وسيطا له، وأي شخص طبيعي او اعتباري تربط الخاضع به علاقة مالية حاليا او خلال السنتين السابقتين لتاريخ الحالة التي اتخذ القرار فيها او شارك في اتخاذ القرار او التصرف فيها، اضافة الى كيان يملك فيه الخاضع حصة مالية او عينية تفوق نصف في المئة من قيمته. ويلتزم الخاضع لأحكام هذا القانون اذا استشعر انه في حالة تعارض مصالح بأن يخطر متلقي الافصاح في جهة عمله كتابه ويسجل هذا الاخطار في سجل خاص لدى تلك الجهة.

وجاء في المادة الرابعة: يحدد متلقي الافصاح الاجراء الواجب على الخاضع لأحكام هذا القانون تنفيذه اذا وجد في حالة تعارض مصالح، على ان يكون الاجراء احد البدائل الاتية:

? الاكتفاء بالافصاح.

? الامتناع عن المشاركة في اتخاذ القرار.

? التخلص من سبب وقوعه.

? مع ابلاغ الهيئة بنسخة من الافصاح والقرار الذي تم اتخاذه بشأنه، وينشر كل من الافصاح في سجل خاص لدى جهة العمل، يكون متاحا للاطلاع عليه من الأجهزة الرقابية في الدولة.

ونصت المادة الخامسة على انه: مع مراعاة ما جاء بأحكام المادة (22) من القانون رقم (2) لسنة 2016 يعتبر الخاضع في حالة تعارض مصالح وتشكل جريمة فساد اذا توافرت الشروط التالية:

تحقق منفعة او فائدة او مصلحة مادية او ادارية للخاضع او لأي شخص من المذكورين في المادة (3) من هذا القانون.

- قيام الخاضع بالعمل او امتناعه عن عمل من اعمال الوظيفة المنوط به.

- توافر علاقة السببية بين تحقيق المنفعة او المصلحة والفعل الذي قام به الخاضع لأحكام هذا القانون.

اما المادة السادسة فجاء فيها: تحدد اللائحة التنفيذية للقانون قواعد واليات وضوابط الافصاح.

وحظرت المادة السابعة على الموظف في الجهة الحكومية الذي انتقل الى العمل في القطاع الخاص ان يمثل جهة عمله الجديدة امام الجهة الحكومية التي كان يعمل فيها قبل مرور سنتين على انتهاء صلته الوظيفية بها.

وفي المادة الثامنة جاء النص على: انه تحدد اللائحة التنفيذية ما يجوز للخاضع لاحكام هذا القانون ان يحصل عليه استثناءً من هدايا ومكافآت، وذلك بتحديد قيمة الهدايا والمكافآت المقبولة او قبول الضيافة من مصادر اخرى غير الدولة في المهام الرسمية وقيمتها مع شرط اخطار متلقي الافصاح بذلك.

