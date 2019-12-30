وطن النهار

أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان حرص الاتحاد على توفير الأسماك المحلية الطازجة في الاسواق بأسعار مناسبة.

ونفى الصويان في تصريح له ما يتداول حول وصول كود السمك الزبيدي الكويتي الى 270 دينارا، موضحا أن السعر الحقيقي الذي بيع به الكود المكون من 16 كيلو هو 207 دنانير بمعنى أن الكيلو 13 ديناراً تقريبا علما بأن سلة الربيان المحلي بيعت بسعر 100 دينار وليس كما أشاعه البعض، في حين بيع كود الزبيدي الايراني الذي يزن 10 كيلو بسعر 125 ديناراً ما يعني أن الكيلو بـ 12.5 ديناراً وأيضا تم بيع سلة الربيان الايراني بسعر 95 ديناراً ولا نعلم لماذا كل هذه الضجة المثارة رغم تقارب السعر بين المحلي والمستورد.

وأشار الصويان الى أن هذه الأيام تشهد كثرة من أسماك الشعم والنويبي والصبور وأسعارها جدا مناسبة، موضحا أن الفترة الحالية ليست موسماً لصيد اسماك الزبيدي، لافتاً الى أن موسم صيد اسماك الزبيدي في بداية شهر ابريل المعروف لدى الكويتيين بانه (موسم القيد) ويكون فيه الزبيدي متوافراً بكثرة وبأسعار مناسبة، وتتوافر معه أسماك النقرور والشيم والصبور والشماهي وهي أسماك موسمية، مشيرا الى أن الأيام المقبلة ستشهد وفرة السبيطي والمزيزي وبأسعار مناسبة وفي متناول الجميع.

