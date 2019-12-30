وطن النهار

شكل مشروع «أمنية» فريقا تطوعيا بيئيا بهدف العمل على تحقيق المزيد من الأعمال التطوعية فيما يتعلق بالجوانب البيئية، وترسيخ الوعي البيئي في المجتمع، وسيعمل الفريق بالتعاون مع عدة جهات ومؤسسات حكومية وخاصة.

وقالت المدير التنفيذي في مشروع «أمنية» سناء الغملاس ان اطلاق الفريق التطوعي بالتعاون مع بنك الكويت الوطني يعتبر شراكة استراتيجية مثمرة بكل المقاييس، وجاء ذلك بمناسبة مرور خمس وعشرين عاما على سباق الوطني للمشي والنجاح الذي حققه العام الحالي والاحتفال في اليوبيل الفضي، لافتة الى أنه سيتم تفعيل العمل في الفريق التطوعي في العديد من الفعاليات والبرامج والحملات التطوعية والانسانية خلال المرحلة القليلة المقبلة. من جانبها قالت الناطق الرسمي لمشروع «أمنية» فرح شعبان ان فريقنا التطوعي سيكون نواة داعمة ومشجعة للكثير من المتطوعين والمتطوعات الكويتيين الذي سيتم استقطابهم للعمل معنا في عدد من الحملات والمواقع.

يذكر ان مشروع «أمنية البيئي» قدم خلال الفترة القليلة الماضية العديد من المشاريع البيئية التي تخدم الوطن والمواطن، كما قام في اطلاق مسابقة «أمنية الوطني» بمشاركة لافتة من المدارس بكل المناطق التعليمية ومحافظات الكويت.

