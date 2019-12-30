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وطن النهار

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فريق طبي كويتي أجرى عمليات للاجئين السوريين في تركيا


أجرى فريق طبي كويتي أول من أمس السبت عمليات جراحية للاجئين سوريين بمستشفى (سيفجي) في بلدة (ريحانلي) بمدينة (هطاي) جنوب تركيا. وقال عضو فريق جمعية الرحمة العالمية الكويتية الدكتور فيصل الهاجري في اتصال هاتفي مع (كونا) ان الرحلة الطبية تأتي ضمن قافلة الرحمة الاغاثية وبتبرع من أهل الكويت المحسنين. وأضاف أنه أجرى 15 عملية مسالك بولية كبرى وصغرى تضمنت جراحة الاحليل البولي وسلس البول عند الرجال في حين أجرى اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة الدكتور خالد مرعي 27 عملية صغرى ومتوسطة. وأوضح الهاجري ان عضوي الفريق الدكتور حسام بشير والدكتور ياسر عبدالعليم أجريا 18 عملية كبرى في جراحة اليد والعظام. وأشار الى أن المستشفى اكتظ بمرضى لاجئين سوريين قدموا من مختلف المدن التركية ومن الداخل السوري مبينا ان الفريق الكويتي أجرى كشفا طبيا على 250 سورية. وكان الهاجري أجرى نحو 100 عملية جراحية خلال زياراته الـ 12 التطوعية السابقة والتي انطلقت في نوفمبر 2015 الى مستشفيي (الأمل) و(سيفجي) في (ريحانلي).


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