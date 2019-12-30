وطن النهار

نفذ فريق الطوارئ في فرع بلدية محافظة مبارك الكبير من خلال مفتشي النوبات أ، ب جولة ميدانية لعدد من مناطق المحافظة لرصد المخالفين لأنظمة ولوائح البلدية. وقال رئيس فريق الطوارئ في فرع المحافظة ناصر الهاجري أن مفتشي النوبات قاموا بتحرير 14 مخالفة بعد الكشف عن 53 محلاً تنوعت ما بين فتح محل بدون ترخيص، انتهاء ترخيص الاعلان، اقامة اعلان بدون ترخيص، عدم التزام أصحاب المحلات بنقل النفايات الناتجة عن المحل الى الأماكن المخصصة من قبل البلدية، عدم تجديد ترخيص الاعلان، اضافة اعلان من غير ترخيص، نظافة عامة بالاضافة الى توجيه 7 انذارات أنظمة بناء لأحضار التراخيص للتأكد من الترخيص على ارض الواقع. وأضاف بأن المفتشين لا يألون جهدا في رصد ومتابعة المخالفين للشروط واللوائح والأنظمة المعمول بها في البلدية للحد من جميع المظاهر السلبية التي تشكل تعديا صريحا على الممتلكات العامة للدولة. بدورها دعت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت أصحاب الشركات بالتنبيه على سائقي الجرافات والحفارات والنسافات التقيد الكامل بقوانين وانظمة البلدية المعمول بها في لائحة السلامة بعدم القائهم آي مخلفات تسد المناهيل أو تشوه المنظر العام.