آراء

بلدنا يحمل كل مقومات النجاح لكن فشلنا في تحقيقه، تكلمنا كثيرا عن هذا الموضوع لكن بسبب أهميته سأعاود طرحه بصور مختلفة، لعلنا نستوعب بأن العيب الحقيقي فينا ونستوعب بأن التغيير يحتاج بأن يبدأ بأنفسنا.

مهنيًا سبب فشل الكيان يتلخص في أن الكل يملك أهدافا وقد تكون متضاربة فيصنع هذا النمط تضارب المصالح حيث يسعى كل عضو بالكيان الى الفوز الاوحد وليس نجاح الكيان. لذا تجد الشركات والدول الناجحة هي التي تضع هدفا موحدا واضحا يسعى كل أعضائه لتحقيقه ويتابع عن طريق مؤشرات تجعل مصلحة الكل في مصلحة نجاح الكيان، ومن المؤكد بأن صناعة هذا النمط يحتاج منا إلى اعادة النظر في نظم وأسلوب ادارة الناس.

عندما نتكلم عن وطن واحد وشعب واحد وهدف واحد، نحتاج بأن نرى مناهج تعليمية تخدم هذا الهدف الوطني وتغرس مفاهيم القيم التي تدعم الوصول إليه والتوعية على كل الأصعدة بكيفية تضافر وتناغم العمل، واختيار القادة القادرين على توجه الفريق لعمل متناغم يؤدي من خلاله كل فرد دوره من أجل تحقيق الهدف الأكبر.

لاشك ان الجميع يريد ان يرى الوطن بأجمل صورة، ومن منا لا يريد وطنه أن يكون بمقدمة الدول من جميع النواحي خاصة في التعليم والاقتصاد والخدمات، من منا لا يريد وطنا آمنا متكاتفا.

نأخذ نفسا عميقا

ماذا نفعل لتحقيق الكيان الجميل؟

أولا: التربية والتعليم: غرس القيم ومفهوم الهدف الواحد وتجانسه مع طموحات الفرد، لذا نحتاج إلى اعادة النظر في أساليب المؤسسات التعليمية في تربية الأجيال وتطوير مناهجها لمواكبة رؤية الهدف الواحد.

ثانيا: مستوى الوعي: رفع الوعي في المجتمع هي رسالة تؤكد بأن نجاح الفرد من نجاح المجتمع، وتؤكد بأن السعي للهدف الواحد لن يأتي إلا بالمساهمة والمبادرة والمشاركة من الجميع ومفاهيم أخرى تدفع كل المهنيين، المدرس، المهندس، الدكتور، التاجر، العامل والمسؤول وغيرهم إلى العمل لأجل هذا الهدف.

ثالثًا: اختيار القيادي: القيادي هو المسؤول عن توجيه فريقه إلى الهدف ووضع الضوابط والمحافظة على الالتزام بالأنظمة، وهو من يفكر بأثر العمل على الوطن هو من له نظرة بعيدة لتحقيق نجاح الحاضر والمستقبل.

نحتاج خطوات جادة للمساهمة، وللعلم هدف الوطن الجميل هو هدف يحمل مسؤوليته كل فرد بهذا المجتمع.

