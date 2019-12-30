آراء

هل ينتظر السياسي المخلص ردة فعل معينة من المجتمع تجاه تضحياته دون النظر لوضع وسياق المجتمع الزماني ومستوى وعيه واستعداده حين قرر قيادة المجتمع والاختيار بدلاً عنهم؟ وهل عليه مراجعة حساباته وربط تفاعله مع قضايا المجتمع بتفاعل المجتمع مع قضاياه وقراراته؟ وإذا حدث ذلك وقرر الابتعاد فهل يحق له نقد وعقاب المجتمع الذي يود تغييره؟ أم أنه دليل على قراءة غير صائبة لدوره وثمن لعبه لمثل هذا الدور؟.

لا يمكن فصل أهمية التفاعل المستمر الواعي مع الأحداث السياسية اليومية أو الراهنة في بيئة سياسية نسعى لتطويرها عن رؤيتنا وأهدافنا للمستقبل بحجة سوء الواقع وقلة وعي المجتمع، بل علينا التوفيق بين هذه وتلك وهذا ما يميز السياسي الواعي عن المغيب، فالواقع اليوم هو من سينتج لنا المستقبل ولن نصل للمستقبل المطلوب دون تضحيات ودون تقبل للواقع الذي نسعى لتغييره وتحمل كلفة الموقف والذي قد يدفعها السياسي لوحده في لحظة ما.

السياسي، وخصوصاً الراغب في تغيير الوضع القائم، يعاني في مسيرته من الكثير من العقبات ويضطر لدفع التضحيات وربما الانتحار السياسي في مواقف لا تقبل القسمة ومن دون هذه المواقف والتضحيات لا يمكن أن تتحرك العجلة وتستمر إلى الأمام، فدور الراغب في التغيير هو تحريك الراكد وتحمل كلفة هذا الموقف حتى يبدأ الجميع في التحرك والتغيير، وهذا بالتحديد هو الفرق بين صاحب المبدأ وبين غيره من الباحثين عن المنفعة الشخصية وهم كثر.

لا يمكن لوم الناس ولا انتقادهم في أي مرحلة من مراحل التطور ما دام هذا المجتمع يتفاعل بقدر الأرضية المهيئة له، وصاحب نظرية التغيير عليه أولاً أن يعي الوضع القائم وسلبياته وأن دوره لا يرتبط بتفاعل المجتمع معه فقط، بل أن خلق مجتمع متفاعل هو أول واجباته باعتباره صاحب رسالة وإن عدم تفاعل المجتمع معه إما دليل على قرار صحيح لكنه لم يحن وقته أو قرار غير صحيح.

على السياسي أن يتفاعل مع قضايا مجتمعه بقدر وعي المجتمع ونظرته، وعليه تفهم البيئة والقدرات وخلق عملية تقدمية متوازنة تراعي جميع المتغيرات والاختلافات، وعليه قبل كل هذا أن لا ينتظر من المجتمع أي شيء تجاه ما سيقدمه بل عليه الاستمرار. يقول جيفرسون: ثمن الحرية هو اليقظة الأبدية. تفاءلوا

