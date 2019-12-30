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قلم جاف

الهوية الوطنية بين عبث نيابي وصمت حكومي

يوسف حجي
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الإثنين 30 ديسمبر 2019

جلسة مجلس الامة الماضية والتي تم التصويت فيها على لجنة التحقيق في الجناسي المزورة كانت غريبة وعجيبة من الطرفين أقصد من السلطتين التنفيذية والتشريعية والاغرب ان هناك نوابا كانوا قد طلبوا تشكيل هذه اللجنة وأثناء التصويت على اللجنة رفضوا تشكيلها وهم من الذين طالبوا ووافقوا على تشكيلها.
لا أعرف ماذا تغير أثناء الجلسة بالنسبة لهؤلاء النواب؟ وأما بالنسبة للحكومة فلا أرى أي مبرر لامتناعها عن التصويت. والسؤال.. هل هذا هو النهج الجديد الذي وعدت به الحكومة بالتعاون مع المجلس؟ فهذا ليس بتعاون بنظري أن تقوم الحكومة بغض النظر عن من زوروا الهوية الوطنية وكأنها راضية عن ذلك، وشدني حديث بعض النواب عن التجنيس السياسي خلال المرحلة الماضية وأول مرة ارى واشاهد وأسمع عن «تجنيس سياسي»، سمعت عن «مال سياسي» أو «مناصب سياسية» اما سالفة «تجنيس سياسي» فهذه جديدة لم تحدث إلا في الكويت.
من حق أي مواطن كويتي أن يخاف على هويته الوطنية ويطالب بالحفاظ على هذا النسيج الوطني والذي يحاول البعض العبث فيه، وأنا أضع علامات استفهام على موقف بعض النواب الذين رفضوا هذه اللجنة بالرغم من موافقتهم في البداية ومطالبتهم بتشكيلها، وكذلك الموقف الحكومي الممتنع عن التصويت وأطالب أعضاء مجلس الامة الذين وافقوا على عمل هذه اللجنة ان يكون لهم موقف جاد وصارم بخصوص هذه القضية التي لا تقبل القسمة على اثنين، وهم مطالبون بممارسة صلاحياتهم الدستورية التي كفلها الدستور لهم ويقومون بدورهم الرقابي ويحافظون على الهوية الكويتية وابعادها عن التزوير والتلاعب وأن يكون لهم موقف حاد مع الحكومة في قضية التجنيس السياسي ويتصدون لها باستخدام أدواتهم الدستورية والا يتركوا الحبل أمام من يريد التلاعب بهويتنا الوطنية والعبث بها لاني ارى أن هذه القضية من أهم القضايا التي يجب التصدي لها من قبل أعضاء مجلس الأمة، فالكويت تستحق الحفاظ على هويتها الوطنية وعدم السماح بالعبث فيها ولابد من إبعاد هذه الهوية عن اللعبة السياسية التي دخلت في كل المجالات. حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها.


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