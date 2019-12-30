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أعلن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2019 بعد اعتمادها باجتماع اللجنة العليا لجوائز الدولة الذي عقد برئاسة وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد الجبري. وكان الجبري قد اتصل يوم الخميس الماضي مهنئاً الفائزين مؤكدا على دور الكويت في الاحتفاء بالمبدعين والمتميزين والذين قدموا خدمات إبداعية عالية المستوى.

وقال المجلس في بيانه ان أ. د. فتوح عبدالمحسن الخترش فاز بجائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية، كما فاز الشاعر بدر بورسلي، والفنان محمد المنصور بجائزتي الدولة التقديرية في مجال الفنون التشكيلية والمسرحية والموسيقية .

وفيما يتعلق بالجوائز التشجيعية أعلن المجلس الوطني فوز الفنان سعد حمدان فرج بجائزة الفنون التشكيلية النحت - الحفر - الخزف عن عمله الحداثة والواقعية مناصفةً مع الفنان فواز الدويش عن عمله الحرية.

وأفاد بأن المخرجة راقية المتعب فازت بجائزة الاخراج التلفزيوني عن الفيلم التلفزيوني روح الكويت، كما فاز الفنان عبدالله التركماني بجائزة التمثيل المسرحي عن دوره في مسرحية صدى الصمت مناصفة مع الفنان أحمد الحليل عن دوره في مسرحية من قال ماذا؟، وأيضا فاز الفنان خالد المفيدي بجائزة الاخراج الإذاعي عن مسلسل امبراطورية الشمس .

وفي مجال الآداب حصل فيصل الحبيني على جائزة القصة القصيرة عن مجموعته القصصية أبناء الأزمة الأخيرة، وفوز محمد الباذر بجائزة أدب الطفل عن قصة صغار على الحرب، وفازت د. نجمة إدريس بجائزة الترجمة الى اللغة العربية عن عملها الجلطة التي أنارت بصيرتي.

وفي مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية فاز د. عايد الجريد بجائزة الدراسات التاريخية والآثارية والمأثورات الشعبية لدولة الكويت عن عمله الكويت ومقاطعة الكيان الصهيوني، وفاز علي حسين العوضي بجائزة العلوم السياسية عن عمله الحركة الوطنية الكويتية والعدوان الثلاثي على مصر.

وأشار بأنه تم حجب جائزة الإخراج السينمائي في مجال الفنون، وجائزة علم الاجتماع وجائزة الاقتصاد في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية .

وسوف يتم الاحتفال بتكريم الفائزين في احتفالية خاصة تقام خلال مهرجان القرين الثقافي 26 في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم السبت الموافق 18 يناير 2020 على مسرح عبدالحسين عبدالرضا .

وهنأ أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبدالجليل الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، مشيداً بانجازاتهم المتميزة في مجال الفنون والآداب والعلوم الإنسانية واسهاماتهم الثقافية والادبية والفكرية التي اثرت في الساحة الثقافية والفنية، مثمنا اخلاصهم وتفانيهم في سبيل رفعة الوطن، متمنيا لهم مزيداً من التقدم والنجاح في مجالاتهم . وأشار الامين العام إلى ان جوائز الدولة التقديرية و التشجيعية دلالة على رعاية الدولة ممثلة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالمبدعين الكويتيين واهتمامها بتكريمهم في حياتهم وتعزيز التنمية الثقافية من خلال حرص المجلس على إحياء الثقافة والتراث وتنمية المواهب والكفاءات والتواصل مع جميع الجهات الأكاديمية والبحثية في تنشيط البحث العلمي والابداع الفني .

يذكر ان جوائز الدولة التشجيعية بدأت دورتها الاولى عام 1988 ويتم من خلالها منح الفائزين بها مجسما تذكاريا للجائزة وشهادة تقديرية ومبلغا ماليا قدره 10 آلاف دينار .

أما جائزة الدولة التقديرية فأسست عام 2000 وتمنح كل فائز درعا وميدالية خاصة ومبلغ 20 الف دينار .

محمد المنصور: الجائزة تأكيد على دعم الدولة لمبدعيها أكد النجم القدير محمد المنصور ان فوزه بجائزة الدولة التقديرية يأتي تأكيدا لدعم الدولة لمبدعيها في جميع المجالات والتخصصات الإبداعية . وترسيخا لتوجيهات سيدي سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد – حفظه الله – برعاية ودعم المبدعين وتأمين المناخ المتميز لهم للإبداع ورفع اسم الكويت عاليا . وقال المنصور: كما أثمن دور واهتمام المجلس الوطني للثقافة الفنون والآداب برئاسة وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبدالجليل وقيادات المجلس في خدمة الثقافة والفنون . كما أثمن جهود الجهات التي أسهمت في ترشيحي لهذه الجائزة التي اعتبرها التكريم الاهم خلال مسيرتي الفنية التي تمتد الأكثر من ستة عقود من الزمان من أجل خدمة الحركة المسرحية والفنية والاعلامية في بلدي الحبيب الكويت. بورسلي: الكويت حاضنة للإبداع شدد الشاعر والاعلامي القدير بدر بورسلي على اهمية ومكانة جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، مشيرا الى ان الكويت تعتبر حاضنة حقيقية للإبداع والمبدعين. وان كل القصائد التي كتبها في حب الكويت لا توفي هذه الأرض الطيبة الكريمة قيمتها ومكانتها في قلبه . وأشاد بورسلي بالدور الكبير الذى يقوم به المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب وايضا وزارة الاعلام بقيادة وزيرها محمد ناصر الجبري وقيادات وزارات الاعلام وايضا المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب . وقال الشاعر القدير بدر بورسلي : أعتز بهذه الجائزة التي اعتبرها الوسام الحقيقي الذي يكلل مسيرة أكثر من نصف قرن من الزمان من أجل الكويت الغالية الحبيبة . التركماني : وسام يدفعنا للعطاء قال الفنان المتميز عبدالله التركماني بان جائزة الدولة التشجيعية التي حصل عليها في مجال التمثيل عن مسرحية صدى الصمت تأتي كوسام حقيقي يحفزه على بذله المزيد من العطاء والاستمرارية من أجل خدمة الحركة المسرحية بشكل خاص والفنية بشكل عام. وتابع التركماني: يوماً بعد آخر توكد الكويت علو كعبها وتميزها وشموخها في الاحتفاء بأبنائها والعمل على تكريمهم ودعم جهودهم. وما جائزة الدولة إلا إحدى مفردات ذلك الدعم الذى يسهم في خلق حالة عالية من العطاء للكينونة بمستوى اسم الكويت ومكانتها الدولية بقيادة سمو الامير الشيخ صباح الاحمد حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين – حفظه الله – والحكومة الرشيدة . الحليل: هذا الفوز شرف كبير صرح الفنان المتميز احمد الحليل انه يشعر بكثير من الفخر والاعتزاز بفوزه هذا العام بجائزة الدولة التشجيعية وهي الجائزة الاهم التى يكلل بها جهود ومسيرة أجيال الفنانين والاعلاميين والمبدعين في جميع المجالات الفنية والثقافية والابداعية . وتابع قائلاً: لا يمكن أن أصف سعادتي بهذا الفوز الرفيع الذي يدعونا لمزيد من العطاء . وهنا لابد من أن اثمن جهود قيادات المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب كما اشيد باهتمام ومتابعة وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري واتصاله الشخصي ومباركته ودعمه وهو امر يشعرنا بالفخر والاعتزاز . المفيدي: فوز أفتخر به ثمن الفنان المتميز خالد المفيدي فوزه بجائزة الدولة التشجيعية في مجال الإخراج الإذاعي عن مسلسل امبراطورية الشمس حيث قال: تلقيت اتصالا من وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري الذي هنأني بالفوز بجائزة الدولة ولعل اتصاله الشخصي هو بحد ذاته وسام وإنجاز افتخر به واعتز. كما أشيد بالدعم الذي تقدمه الحكومة الرشيدة لدعم وخدمة الحركة الثقافية والفنية وهو امر حتمي لتوجيهات سمو الامير المفدى حفظه الله. كما أثمن دعم وكيل وزارة الاعلام لقطاع الاذاعة الشيخ فهد المبارك الذي يمثل أحد مفردات الدعم والرعاية . وتابع الفنان خالد المفيدي: وفي هذه اللحظات اتذكر المعلم الأول والدي الفنان الراحل علي المفيدي الذي تعلمنا منه عشق الكويت الغالية والعمل دائما من أجلها ومن أجل الحرفة الإعلامية التي ننتمي اليها.. لروحه السلام.. ويبقى ان أقول .. ألف مبروك لتلك الكوكبة المتميزة من المبدعين الذين سيتم تكريمهم خلال مهرجان القرين الثقافي.